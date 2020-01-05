Загитова прокатится по льду природного озера

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5 января 2020, 13:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Газета.Ru

Фото: pixabay.com

Победительница сочинской Олимпиады-2018 российская фигуристка Алина Загитова примет участи е ледовом шоу, которое пройдет на улице на льду озера. Помимо нее для участия приглашены и другие именитые фигуристы.

Кроме Загитовой на лед природного озера во владимирской области выйдут Татьяна Тотьмянина, Максим Ковтун, Максим Маринин и Анна Погорилая. Ведущими станут Марат Башаров и Ирина Слуцкая.

Ранее Загитова заявила, что собирается временно приостановить карьеру и уделить внимание тренировкам с целью улучшения некоторых элементов.