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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Спорт 13+

Супруга Шумахера пожаловалась, что неизвестный продает фото гонщика, снятого в период реабилитации

, 16:19 [ «Аргументы Недели» ]

Супруга Шумахера пожаловалась, что неизвестный продает фото гонщика, снятого в период реабилитации

Супруга легендарного гонщика «Формулы-1» Михаэля Шумахера пожаловалась, что неизвестные выставили на продажу фотографии ее супруга, сделанные в период реабилитации чемпиона.

Михаэль Шумахер разбился на горнолыжном курорте в 2013 году. Он находился в коме, перенес операцию. Сейчас проходит реабилитацию в своем доме в Швейцарии. Коринна Шумахер обратилась в полицию и рассказала, что за снимки  семикратного чемпиона «Формулы-1» в женевском доме злоумышленники хотят заполучить миллион фунтов стерлингов, сообщает Mirro.
С Шумахером работают лучшие врачи Франции, Германии, Швейцарии. Прошлой осенью

Шумахер находился в парижском госпитале. СМИ писали, что его лечили стволовыми клетками.

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