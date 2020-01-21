Все новости >>

Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//В мире 13+

Нейрохирург рассказал, как изменился Шумахер после комы

, 16:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мир24

Нейрохирург рассказал, как изменился Шумахер после комы
Фото: соцсети

Ведущий нейрохирург больницы в Болонье Никола Аччиари рассказал о состоянии знаменитого гонщика Михаэля Шумахера. Врач признал, что чемпион «Формулы 1» «очень изменился и деградировал».

Шумахер вышел из комы, в которой находился несколько лет. Однако врачи утверждают, что прежним ему уже не стать. По словам Аччиари, Михаэль уже вовсе не тот бравый пилот, которым его запомнили поклонники.

«У него очень изменились в худшую сторону органическая, мышечная и скелетная структуры. Все из-за травмы мозга, которую он получил», - объяснил врач. Он отметил, что врачи провели несколько операций, но некоторые гематомы оказались слишком глубоко в мозге.

Читайте также:

1. Лечащий врач Михаэля Шумахера в день рождения гонщика рассказал о состоянии его здоровья

2. Супруга легендарного гонщика Михаэля Шумахера рассказала о его просьбе

АБ

//картина дня

В мире

Снайпер ДНР обвинил Стрелкова в возможной причастности к ликвидации командиров ополчения

Снайпер ДНР обвинил Стрелкова в возможной причастности к ликвидации командиров ополчения

Игорь Стрелков, бывший министр обороны Донецкой народной республики, мог быть причастен к ликвидации лидеров ополчения в Славянске. Это следует из заявлений снайпера ДНР Деяна Берича, ставшего собеседником СМИ.

Если в Донбассе состоятся честные местные выборы под контролем представителей ОБСЕ, данное голосование станет фактически референдумом о независимости ДНР и ЛНР. Об этом заявил эксперт Андрей Суздальцев.

Если в Донбассе состоятся честные местные выборы под контролем представителей ОБСЕ, данное голосование станет фактически…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Виски вместо незамерзайки в авто заливал сотрудник ДПС в Новосибирске и был уволен из органов «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов…

//новости ан

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин предложил наказать телеведущую Алену Водонаеву по закону об оскорблении общества. По его словам, знаменитость оскорбила всех…

В Сети смеются, экс-премьер министр России Дмитрий Медведев отписался от официального аккаунта правительства в соцсети Instagram. После отставки с поста премьера он решил…

Светлана Бондарчук взволновала фолловеров, опубликовав пляжные фото. Бывшая супруга режиссера Федора Бондарчука отдыхает на Мальдивах с женихом. Харченко и опубликовал…

//новости ан

Манипуляции людьми через социальные медиа могут достигнуть невиданных масштабов в связи с удешевлением и более широким распространением новых технологий. Об этом пишет…

Дональд Трамп никогда не был в Коми, и уж точно не пробовал местных гамбургером. Но владельцы одного из местных ресторанов уже и не знали, как зазвать посетителей…

Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин ответил американскому журналисту, предложившему его воспитаннице Елизавете Туктамышевой сменить спортивное гражданство. Филип…

//новости ан

//новости ан

Сотрудник дорожно-патрульной службы (ДПС) из Новосибирска Дмитрий Чухрий похвалился в соцсети, что может себе позволить вместо автомобильного омывателя пользоваться виски…

Москвич, видимо, перепутал компьютерную игру с реальностью, где оружие решает все и устроил стрельбу в одном из кафе города. Он решил, что официанты зомби в игре…

//новости ан

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о новых стратегических беспилотниках Североатлантического альянса. Дроны будут летать над территорией стран…