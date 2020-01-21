Нейрохирург рассказал, как изменился Шумахер после комы

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21 января 2020, 16:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мир24

Фото: соцсети

Ведущий нейрохирург больницы в Болонье Никола Аччиари рассказал о состоянии знаменитого гонщика Михаэля Шумахера. Врач признал, что чемпион «Формулы 1» «очень изменился и деградировал».

Шумахер вышел из комы, в которой находился несколько лет. Однако врачи утверждают, что прежним ему уже не стать. По словам Аччиари, Михаэль уже вовсе не тот бравый пилот, которым его запомнили поклонники.

«У него очень изменились в худшую сторону органическая, мышечная и скелетная структуры. Все из-за травмы мозга, которую он получил», - объяснил врач. Он отметил, что врачи провели несколько операций, но некоторые гематомы оказались слишком глубоко в мозге.

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