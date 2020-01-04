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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Лечащий врач Михаэля Шумахера в день рождения гонщика рассказал о состоянии его здоровья

, 16:17 [ «Аргументы Недели» ]

Лечащий врач Михаэля Шумахера в день рождения гонщика рассказал о состоянии его здоровья
Михаэль Шумахер, фото: twitter.com/schumacher

У легендарного немецкого гонщика «Формулы-1», семикратного чемпиона «королевских автогонок» Михаэля Шумахера 3 января был день рождения. Шумахеру исполнился 51 год.  Шесть лет лучшие врачи борются за жизнь гонщика, который разбился на горнолыжном курорте Мерибель во Франции 29 декабря 2013 года. Шумахер упал при спуске на горных лыжах и ударился головой.

Он перенес несколько операций. После операций на головном мозге он проходит курсы восстановления и реабилитации.
Близкие Шумахера скупо информируют о его состоянии. В день 51-летия гонщика его супруга Коррина обратилась к болельщикам и сказала, что большие вещи делаются с маленьких шагов, выразив надежду на завершение реабилитации своего супруга в скором времени.

 
 
 
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Публикация от Michael Schumacher (@michaelschumacher)13 Ноя 2019 в 9:47 PST

Нейрохирург Никола Аччари, лечащий врач Шумахера, призвал осторожно воспринимать эти слова. По его словам, Михаэлю необходимо постоянное внимание, с ним постоянно должна быть команда физиотерапевтов, способных помочь избежать последствий длительного ухода. "Я имею в виду мышечную атрофию, поражение сухожилий, остеопороз. Это очень деликатная ситуация, могут возникнуть необратимые последствия", - цитирует его РИА Новости.
Доктор гонщика отметил, что сейчас Шумахер мало напоминает себя прежнего.

ИЧ

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