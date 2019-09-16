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СМИ узнали, по какой методике лечили в Париже Михаэля Шумахера

16 сентября 2019, 09:10 [ «Аргументы Недели» ]

СМИ узнали, по какой методике лечили в Париже Михаэля Шумахера
фото: pixabay.com

Семикратному чемпиону «Формулы-1» Михаэлю Шумахеру провели короткий курс лечения в клинике имени Жоржа Помпиду в Париже. Шумахер пробыл в клинике несколько дней.  Шумахера доставили в клинику в понедельник, 9 сентября.

Шумахер покинул клинику в Париже

Шумахер покинул клинику в Париже

Во вторник гонщику делали переливание крови с добавлением стволовых клеток. После лечебной процедуры, а в ночь со среды на четверг гонщика из Франции увезли.

О лечении Шумахера в Париже стволовыми клетками рассказал журналист издания Le Parisien Жан-Мишель Декюжи в эфире телеканала BFMTV. Декюжи подчеркнул, что методика, по которой лечили Шумахера, не разглашается, но он смог выяснить, что бывшему гонщику делали переливание крови с добавлением стволовых клеток. Как отметил журналист, медики считают, что это лечение должно способствовать восстановлению организма Шумахера, и появлиять на его мозг.

Лечением Шумахера занимался профессор Филипп Менаше, который специализируется на терапии стволовыми клетками, - сообщает РБК.

СМИ писали, что Шумахера в Париж привезли из Швейцарии на автомобиле скорой помощи. Одна из сотрудниц клиники рассказала, что бывший гонщик находится в сознании.

Михаиэль Шумахер в декабре 2013 года упал при спуске на горных лыжах и ударился головой о камень.
Его прооперировали. Семья скрывает информацию о самочувствии гонщика.

ИЧ

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