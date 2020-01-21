Первый матч в Катаре «Аль-Увайнах» -«Зенит» закончился эффективно 0:10

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21 января 2020, 19:13 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

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Первая контрольная игра проходит сегодня, 21 января в 17:00. Соперником команды Сергея Семака стал «Аль-Увайнах», представляющий второй дивизион чемпионата Катара. Игра проходит в тренировочном центре «Эспайр» Товарищеский матч - спортивное состязание, проводимое не в рамках чемпионата или кубка страны.

Для участников товарищеского матча результат не так важен, как качество игры. Обычно такие матчи проводятся в межсезонье или перед началом регулярного чемпионата. Кроме того, в матче допускается отступление от правил, например, неограниченное количество замен, отсутствие предупреждений и т. п. Целью товарищеских матчей является тренировка тактики, сыгранности, наигрывания игровых и стандартных комбинаций, проверка в деле кандидатов в команду, определение основного состава команды в командных соревнованиях.

Игра началась,первыми с центра поля встречу начали футболисты местной команды.Пока нет особо интересных событий в игре. Разве стоит отметить капитанскую повязку Александра Кокорина. "Аль-Увайнах" выступает во втором дивизионе чемпионата Катара. Наверное, сегодня можно рассчитывать на довольно крупную победу российского коллектива.Очередная атака "Зенита" завершается плотным ударом с линии штрафной Олега Шатова, над перекладиной снаряд просвистел.

На 6 мин Александр Кокорин забивает гол и открывает счет в этом противостоянии-0:1: Он вернулся в большой футбол и ему хватило меньше 6 минут, чтобы забить гол. Сутормин сделал пас в штрафную, Александр сблизился с воротами и хлёстким ударом пробил голкипера из Катара.

На 9 мин Кокорин удваивает счет -0:2 :Что он делает? Теперь уже и пяткой забил в ворота соперника, замкнув таким образом передачу с правого фланга от Дзюбы.Местные футболисты выглядят обескураженными. И даже раньше времени опустившими руки.

На 13 мин счет увеличивает Артем Дзюба - 0:3:Хорошая комбинация, началась она с передачи Ракицкого на Шатова, который скинул мяч на Кокорина, тот в свою очередь откинул мяч грудью на Дзюбу, а Артём в касание с линии штрафной делает счет 0:3 Прибирают вновь питерцы мяч к своим ногам, очень важно не дать сопернику почувствовать игру.А Сергей Семак периодически выходит к бровке, чтобы что-то посоветовать своим игрокам."Зенит" зарабатывает четвёртый угловой в этой встрече, но подача на ближнюю штангу крайне неудачна.Прижали вновь игроки "Зенита" соперника к воротам, и навешивают в штрафную, то с одного фланга, то с другого.Пока, вся надежда у "Аль-Увайнаха" на то, что оборона российского коллектива сегодня обязательно ошибется. А хозяева поля не прочь потянуть время, не рискуют в передачах, не торопятся идти вперед, выжидают ошибки соперника.

На 34 мин Дзюба делает дубль и общий счет-0:4:ответ "Зенита" не заставил себя долго ждать, Артём принимает мяч в штрафной и внешней стороной стопы переправляет круглого в ворота.

На 36 мин. Кокорин забивает очередной гол и общий счет -0:5.

Оформляет хет-трик Александр, на этот раз он ударом головой мяч переправлен в дальний угол ворот. Очень скромничают хозяева, даже центр поля перейти пока им не удается."Зенит" продолжает оказывать серьезное давление на ворота соперника. Назревает очередной гол.Любопытно, как поведут себя игроки "Зенита" во второй половине встречи. Хотя наверняка будут замены.Прозвучал свисток на перерыв! После первого тайма счет на табло – 0:5. Нас ждет 15-минутный перерыв, после чего мы вновь вернемся на поле и продолжим смотреть футбол.

Во 2-ом тайме возобновляется игра. Футболисты обеих команд уже появились на поле. Прозвучал свисток арбитра. С центра поля мяч разыграли футболисты "Зенита".

Сергей Семак ожидаемо на второй тайм выпустил новых игроков, состав "Зенита" выглядит следующим образом: Рудаков, Караваев, Осорио, Капленко, Жирков, Мусаев, Оздоев, Мак, Исламхан, Дриусси и Азмун. Прессинг "Зенита" повыше немного, так что мяч чаще бывает на половине поля "Аль-Увайнаха".На своей половине поля контролируют мяч игроки "Зенита", пытаются растянуть они оборону соперника, пока безуспешно.

На 56 мин Оссорио увеличивает счет до 0:6:Осорио удачно сыграл в штрафной соперника и без особых проблем сделал счёт 0:6.Все больше апелляций к арбитру. Конечно, нервы у игроков из Катара на пределе, их можно понять.

На 59 мин. Сердар Азмун забивает гол -0:7:Исламхан получил мяч у штрафной соперника и покатил его дальше на Сердара Азмуна, тому оставалось попасть в дальний угол, что он и сделал.А "Зенит" плотно и не зажимается на своей половине поля, а старается оставлять высоко прессингующих игроков.

На 68 мин Азмун забивает очередной гол -0:8:хорошо сыграл иранец на дальней штанге, опередил он защитников соперника и оформил дубль.Ситуация после розыгрыша мяча с центра поля вернулась на круги своя. "Зенит" вернул себе круглого и продолжает испытывать оборону соперника на прочность.

На 73 мин Дриусси открывает счет своим голам -0:9:а вот теперь уже и вратарь оказался бессилен, аргентинец технично закрутил мяч в сетку ворот.Очередной выход один на один к воротам "Аль-Увайнаха", Роберт Мак под острым углом обострял, но голкипер своевременно вышел за пределы вратарской и отвел угрозу.

На 83 мин Азмун делает хэт-трик и счет становится -0:10:Окончательно перестали играть соперники "Зенита", Азмуну ничего не оставалось, как изменить счет на табло на 0:10. Азмун даже потом извинился перед вратарём из Катара."Аль-Увайнах" медленно выходит из обороны. Мгновенно игроки "Зенита" накрывают их сразу на чужой половине.

Матч окончен. "Аль-Увайнах" - "Зенит" 0:10. Не надо делать далеко идущие выводы, соперник оказался слабее чем предполагали организаторы сборов.

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