Неожиданные трансферы в межсезонье РПЛ

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19 января 2020, 16:18 [ «Аргументы Недели», Татьяна СПИРИДОНОВА ]

"Крылья Советов", Александр Соболев, фото соцсети

Зимнее трансферное окно в Российской премьер-лиге будет действовать с 22 января по 21 февраля. Наибольший интерес у футбольной публики обычно вызывают трансферы «Спартака», «ЦСКА», «Зенита». Сегодня мы рассмотрим наиболее вероятные и уже свершившиеся неожиданные переходы.

«Зенит» подал запрос на трансфер защитника «Милана»

В зимнее трансферное окно ЦСКА очень активны хотя бы по слухам, которые возникают вокруг армейцам. Но потерь пока больше, чем приобретений. Первыми московский клуб покинули Лукас Сантос и Такума Нисимура. Японец отправился в аренду с правом выкупа в португальский клуб «Портимоненси». А вот с бразильцем ЦСКА не стал продлевать аренду и вернул на родину в клуб «Васко да Гама». Недавно стало известно, что армейцев покидает и Звонимир Шарлия. Хорватский защитник продолжит карьеру в «Касымпаше». Турецкий клуб арендовал 23-летнего футболиста с опцией выкупа. Также полузащитник Наир Тикнизян временно перебирается в курский «Авангард».

Имея явные проблемы в нападении, армейцы приобрели лучшего бомбардира чемпионата Белоруссии Илью Шкурина. 8 января брестское «Динамо» выкупило игрока у «Энергетик-БГУ» за $95 тыс. Однако уже на следующий день состоялся трансфер Шкурина из «Динамо-Брест» в московский ЦСКА, сумма составила $500 тыс. Контракт с Ильей Шкуриным рассчитан на четыре с половиной года. Неоднократно появлялась информация, что ЦСКА собирается приобрести одного из лучших бомбардиров РПЛ самарского нападающего Александра Соболева. Однако москвичи не смог согласовать все детали контракта с нападающим «Крыльев Советов» Александром Соболевыми вероятнее всего переход игрока в «армейский» клуб не состоится.

Интерес к Соболеву велик, даже несмотря на то, что форвард последние шесть туров не забивал. Помимо ЦСКА интерес к нему проявляют «Локомотив» и «Динамо».

По слухам, зимой «Зенит» могут покинуть несколько игроков основного состава. Главными кандидатами являются атакующие полузащитники Себастьян Дриусси и Сердар Азмун, левый полузащитник Сантос Дуглас. Известно, что сине-бело-голубых точно покинет полузащитник Матиас Краневиттер. Аргентинец продолжит карьеру в мексиканском «Монтеррей».

Скорее всего, на трасферную политику «Зенита» повлияет новый лимит на легионеров. В команде на три иностранца больше, чем должно быть по новым правилам. Известно, что клуб уже успел приобрести полузащитник сборной Казахстана Бауыржан Исламхан, так как футболисты из стран ЕАЭС, куда входит Казахстан, не будут легионерами в России с 1 июля 2020 года. В сферу интересов команды постоянно попадает Денис Черышев. Помимо футбольных качеств в пользу трансфера Черышева российский паспорт, однако, Денис пока не готов покидать Валенсию. Кроме того к команде после межсезонного перерыва присоединится Александр Кокорин. Форвард уже успел забить свой первый гол на двухсторонних матчах на сборах в Катаре.

В московском «Спартаке» серьезных изменений не произошло. Команду успел покинуть нападающий Педро Роша, следующий год бразилец проведет во «Фламенго». А приобретениями красно-белые похвастаться не могу. Разве, что по слухам, к ним может присоединиться колумбийский нападающий из «Ривер Плейт» Рафаэль Сантос Борре.

Московский «Локомотив» заинтересован нидерландским нападающим Джермейн Ленс. Сейчас футболист играет за турецкий «Бешикташу». Сообщается, что Ленс не желает ехать в Россию, но клуб пытается его переубедить.

Защитник сборной России по обоюдному согласию расторг контракт с «Сочи» и готовиться вернуться в Турцию. Кудряшов подписал контракт с «Сочи» прошлым летом в статусе свободного агента.

«Краснодар» в турнирной таблице идет вслед за «Зенитом», пусть с отставанием в 10 очков от лидера, но зато выше всех московских команд. В предновогоднем интервью главный тренер «быков» Мурад Мусаев открыто заявил, что клуб не планирует усиливаться и вообще трансферы в январе будут вряд ли, а если и будут-то на выход. Так и получилось. Нападающий и воспитанник академии Иван Игнатьев перешел в «Рубине», а защитник Дмитрий Скопинцев – в «Динамо». Приобретением можно считать возвращение Егора Сорокина из аренды «Рубина.