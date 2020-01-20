«Зенит» ведет переговоры с клубом Бундеслиги о покупке нападающего сборной Швеции

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20 января 2020, 21:57 [ «Аргументы Недели», Борис Омельченко ] Источник: СПОРТ уик-энд

Себастьян Андерссон, фото из Инстаграм

Скандинавия географически находится недалеко от Санкт-Петербурга, однако в «Зените» футболисты с этого полуострова гости крайне редкие. До сих пор такой шанс выпал только норвежскому защитнику Эрику Хагену, выступавшему за петербургский клуб в 2005-2008 годах при Дике Адвокате.

А теперь в «Зените» может появиться первый швед. Как сообщает Kicker.de, петербургский клуб проявляет интерес к нападающему сборной Швеции Себастьяну Андерссону из немецкого «Униона». Эту информацию подтвердил sport24.ru и источник, близкий к 28-летнему футболисту.

Летом 2020 года у Андерсена заканчивается соглашение с немецким клубом, и он может стать свободным агентом. Так что «Зенит» наверняка рассматривает вариант со шведским форвардом как усиление к Лиге

чемпионов сезона-2020/2021.

«Унион» борется за сохранение места в Бундеслиге, финансовое положение у клуба сложное, поэтому сделка с «Зенитом» может поддержать команду на плаву, - сообщает портал СПОРТ уик-энд.

К нападающему проявляет также интерес испанская «Валенсия».

В текущем чемпионате Андерссон провел в составе клуба 17 матчей, в которых забил 8 голов и сделал одну голевую передачу.

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