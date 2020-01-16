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16 января 2020, 18:33 [ «Аргументы Недели», Борис Омельченко ]

Бауыржан Исламхан, фото: vk.com/bauyrzhanislamkhan

Сегодня казахстанское издание Prosports.Ks сообщило, что капитан сборной Казахстана, недавний полузащитник «Кайрата» Бауыржан Исламхан на пороге подписания контракта с «Зенитом». Игрок, мол, вот-вот прилетит в Катар, где на сборе работает питерский клуб и даже будет участвовать в контрольном матче с «Зальцбургом» 25 января. Контракт с Исламаханом может быть подписан в ближайшее время.

Соглашение с «Кайратом» у игрока истекло в конце прошлого года, сейчас он свободный агент и входит в топ-5 предложений этой зимы из числа свободных агентов по версии Transfermarkt.

Уроженцу Джамбула уже 26 лет, еще 17-летним он чуть было не стал зенитовцем, когда ярко себя показал на Мемориале Гранаткина в Санкт-Петербурге. Но тогда решил подрасти в футбольном смысле на родине. А в Россию все же попал чуть позднее, поиграв за молодежку ныне почившей «Кубани». В «Кайрате» Ислахман стал лидером сборной страны, самым популярным спортсменом Казахстана. Даже когда в алма-атинском клубе играл Андрей Аршавин, Бауыржан обходил его по результативности и опросам. Только в завершившем карьеру Аршавина сезоне-2018 37-летний россиянин обошел Исламхана по полезности на поле, совершив 15 голевых передач. Свой воспитанник тогда выдал всего пять ассиситов – видимо, был уже на перепутье. При этом сам Аршавин называл Бауыржана Мхитаряном сборной Казахстана, сравнивая его с лидером азербайджанской команды. В 2016-м Исламзан оформил «17+11» по системе «гол+пас», в 2017-м - «11+10».

Среди претендентов на Исламхана называются также «Рубин» и «Локомотив». Правда. Недоброжелатели лидера российского чемпионата уже пугают казахстанца гибелью на лавке в «Зените» и в лучшем случае игрой в «Сочи». Но Бауыржану и его агенту не впервой общаться с российскими деятелями футбольного бизнеса. Надеемся, они уже сделали свой выбор.

Кстати, когда в РПЛ перестали считаться иностранцами белорусы, глава Лиги Сергей Прядкин заявлял, что следующий шаг – «обнуление» статуса легионеров для казахстанских игроков. Это делает Исламхана еще более привлекательным на нашем трансферном рынке, - сообщает пресс-служба «Зенита».