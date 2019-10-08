Петрушин: Второй раз у «Ростова» вряд ли пройдет такая комбинация с углового

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8 октября 2019, 11:41 [ «Аргументы Недели», Дмитрий Буряк ]

Тренер Алексей Петрушин

В матче ЦСКА – «Ростов» (1:3) первый гол гости забили (Хорен Байрамян), разыграв комбинацию после углового удара. Событие для еженедельника «Аргументы недели» комментирует бывший полузащитник московского «Динамо» советский и российский тренер Алексей Петрушин.

«Такие комбинации наигрывается на тренировках, - сказал еженедельнику «Аргументы недели» советский и российский тренер Алексей Петрушин. - В данном случае, конечно, ошибку совершили защитники ЦСКА, кто-то должен был держать Байрамяна, он невысокий, всегда играет на подборе (это все знают), но армейцы, которые отвечали за него, были, как говорится, зрителями в этом эпизоде – смотрели, куда все рванули, а мяч перелетел всю эту толпу – прямо на ногу Хорену. Он оказался совершенно один! Вообще-то перед матчем все четко расписывается – кто кого держит, против высокого, конечно, нельзя ставить низкого, против габаритного - легкого и так далее…

Я понимаю ростовчан – почему они так обрадовались: труд на тренировках не прошел даром. Но фокус в том, что, как правило, второй раз такие комбинации не проходят – соперники тебя анализируют, делают выводы. Так что второй раз у «Ростова» вряд ли пройдет такая комбинация. Хотя, когда я играл в «Динамо», в какой-то сезон при Севидове мы «Зениту» в четырех матчах (два в чемпионате и два в Кубке) три гола забили при помощи одной комбинации: я делаю с углового передачу Еврюжихину, вбегаю в штрафную, получаю от него мяч (иногда в одно касание) и либо бью сам, либо делаю передачу… Вообще комбинаций розыгрыша с углового много самых разных. Часто навешивают на ближнюю штангу, туда устремляется игрок и переправляет мяч на дальнюю. Часто при исполнении углового целая группа игроков (5-6!) собирается чуть ли не во вратарской соперника. Таким образом блокируется вратарь и создается более разреженное пространство для атаки. Я с ребятами часто наигрывал такой вариант: мяч с углового посылается сильно низом назад под удар, но один имитирует, пробегает мимо, а бьет второй. Правда, этот вариант чреват – если мяч перехватят, можно нарваться на контратаку».