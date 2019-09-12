У футболиста сборной России украли коллекцию часов на сумму более 20 млн руб.

В четверг, 12 сентября, официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что у нападающего футбольного клуба "Краснодар" Ари украли коллекцию дорогих часов на сумму около 23 миллионов рублей.

Известно, что подозреваемым является ранее судимый житель Краснодара. Полиция уже задержала мужчину, чтобы выяснить обстоятельства происшествия, пишет "РБК".

Уточняется, что злоумышленник проник в дом спортсмена через окно и похитил 12 наручных часов. Мужчина уже продал несколько часов, а другие спрятал в заброшенном здании. Имущество передано обратно футболисту.

Возбуждено уголовное дело по статье "кража, совершенная в особо крупном размере".