В Петербурге открывается велосипедный сезон

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22 апреля 2012, 14:16 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

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Сегодня петербургские велосипедисты откроют сезон массовым пробегом с финишем на Дворцовой площади. Участники велопробега проследуют по маршруту Приморское шоссе - Сестрорецк - Белоостров - Песочное - Конная Лахта - Приморское шоссе - Каменноостровский проспект - Миллионная улица - Дворцовая площадь.



Как сообщили «Конкретно.ру» организаторы велопробега, «Станция техпомощи» начнет работать уже в 8.30 утра, а с 10 часов на площадке перед комплексом «Гарден Сити» в Лахте начнут собираться все любители велосипедного спорта, чтобы в 11 часов отправиться в путь. В этом году для потенциальных участников приготовили новую услугу - бесплатно предоставили в прокат для участия в пробеге 30 абсолютно новых велосипедов Author Impulse.

По данным источника, интерес к велосипедному спорту растет из года в год: в 2010 велосезон массовым пробегом открывали чуть более 1700 человек, а в 2011 уже более 2200 спортсменов. Самое главное, что увеличивается это число не столько за счет профи, сколько за счет любителей и семей, которые в полном составе осваивают двухколесный спорт.