Исследование: глобальная площадь лесов на душу населения сократилась более чем на 60%

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1 августа 2022, 14:45

Фото: Соцсети

За последние 60 лет площадь лесов в мире сократилась на 81,7 миллиона гектаров, что способствовало сокращению площади лесов на душу населения более чем на 60%. Эта потеря угрожает будущему биоразнообразия и влияет на жизнь 1,6 миллиарда человек во всем мире, согласно новому исследованию, пишет «phys.org».

Команда исследователей во главе с Рональдом С. Эстоком из Центра биоразнообразия и изменения климата, Научно-исследовательского института лесного хозяйства и лесных товаров (FFPRI) в Японии обнаружила, что глобальная площадь лесов сократилась на 81,7 миллиона гектаров с 1960 по 2019 год, что эквивалентно площади более 10% всего острова Борнео.

При этом валовая потеря лесов (437,3 млн. га) превышает валовой прирост лесов (355,6 млн. га).

Команда использовала глобальный набор данных о землепользовании для изучения того, как глобальные леса изменились в пространстве и времени. Следовательно, сокращение глобальных лесов в сочетании с увеличением мирового населения за 60-летний период привело к сокращению их площади на душу населения более чем на 60%, с 1,4 гектара в 1960 году до 0,5 гектара в 2019 году.

«Непрерывная потеря и деградация лесов влияют на целостность лесных экосистем, снижая их способность генерировать и предоставлять основные услуги и поддерживать биоразнообразие. Это также влияет на жизнь по меньшей мере 1,6 миллиарда человек во всем мире, преимущественно в развивающихся странах, которые зависят от лесов для различных целей», говорится в исследовании.

«Несмотря на эту пространственную картину потери лесов, происходящую в основном в менее развитых странах, роль более развитых стран в этой потере лесов также нуждается в более глубоком изучении. С укреплением сохранения лесов в более развитых странах утрата лесов перемещается в менее развитые страны, особенно в тропики».

Сегодня мониторинг лесов мира является неотъемлемой частью различных глобальных экологических и социальных инициатив.

Чтобы помочь достичь целей этих инициатив, существует глубокая необходимость обратить вспять или, по крайней мере, сгладить глобальную кривую чистых потерь лесов путем сохранения оставшихся лесов в мире и восстановления и реабилитации деградировавших лесных ландшафтов», — поясняют авторы.