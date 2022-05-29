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Аргументы Недели Общество  → Природа 13+

Микропластик в сточных водах: токсичная комбинация, которая отравляет землю

, 12:11

Микропластик в сточных водах: токсичная комбинация, которая отравляет землю
Фото: pixabay.com

Провал политики и отсутствие правоприменения сделали мировые водные пути и сельскохозяйственные угодья уязвимыми для «вечных химикатов».

Вместо того, чтобы должным образом инвестировать в новые очистные сооружения, водопроводные компании в Великобритании - с тех пор, как они были приватизированы в 1989 году - передали 72 миллиарда фунтов стерлингов в виде дивидендов своим акционерам, пишет издание «Тhe guardian».

Канализационная система Англии безнадежно устарела и малогабаритна, и обычно ее вообще обходят стороной, поскольку компании позволяют необработанным человеческим экскрементам выливаться непосредственно в реки без какой-либо отчистки. Некоторые из них уже превратились в вонючие, почти безжизненные стоки.

Это то, что мы получаем от многолетних провалов политики и почти полного краха мониторинга и правоприменения со стороны сменяющих друг друга правительств. Неочищенные сточные воды не только нагружают наши реки чрезмерными питательными веществами, но и являются основным источником микропластика, который теперь загрязняет их. Он содержит широкий спектр других токсинов, в том числе PFAS: «вечные химические вещества. Это может объяснить недавнее очевидное сокращение популяций выдр: недавно начавшее восстановление после хлорорганических пестицидов, используемых в 20-м веке, они теперь страдают от новых загрязнителей и снова популяция сокращается.

Нам часто говорят, что микропластик, поступающий в канализационную систему, смывающийся с дороги, с синтетической одеждой, которую мы носим, и многие другие источники, являются злой проблемой, которую практически невозможно решить. Но современные, хорошо управляемые работы по очистке сточных вод удаляют 99% этих волокон из сточных вод.

Но, отсеяв их из водоснабжения, очистные компании затем выпускают их обратно в дикую природу. В Великобритании из осадка сточных вод, отсеянного очистными сооружениями, 87% направляется на фермы. Микропластик, так тщательно удаляемый из сточных вод в процессе очистки, затем распространяется по всей земле в осадке сточных вод, который водные компании продают фермерам в качестве удобрения.

Тогда что с ними происходит? Некоторые — возможно, большинство — смывают почву и попадают в реки: другими словами, независимо от того, экранируются ли сточные воды или нет, микропластик, который он содержит, оказывается в одном и том же месте. Другие накапливаются в почве.

Трудно решить, что хуже. Эксперименты показывают, как микропластик каскадом проходит через почвенные пищевые сети, отравляя некоторых животных, которые его населяют. Когда они разлагаются на наночастицы, они могут поглощаться почвенными грибами и накапливаться растениями. В настоящее время мы понятия не имеем, какими могут быть последствия употребления в пищу этих загрязненных культур.

Тестирование осадка сточных вод не обновлялось с 1989 года, поэтому нет никакой проверки на наличие пластиковых частиц или большинства других синтетических химических веществ. Исследование, проведенное по заказу, но затем хранившееся в секрете правительством, показало, что осадок сточных вод, распространяемый на наших сельскохозяйственных угодьях, содержит замечательный коктейль опасных веществ, включая PFAS, бензо(а)пирен (канцероген группы 1), диоксины, фураны, ПХД и ПАУ, все из которых являются стойкими и потенциально кумулятивными.
Эту практику, а также распространение загрязненного осадка сточных вод необходимо срочно прекратить, прежде чем большие участки сельскохозяйственных угодий придут в негодность, а ущерб экосистемам, от почвы до моря, станет необратимым.

Только когда токсичные, накапливающиеся химические вещества будут запрещены, потоки отходов разделены и проведены надлежащие испытания, сточные воды будут безопасно распространяться.

Прямо сейчас мы отравляем землю и, по всей вероятности, отравляем себя. Это может оказаться одной из самых смертоносных проблем из всех.

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