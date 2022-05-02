Десять новых ООПТ появится в Сочи

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2 мая 2022, 15:47

Фото: pixabay.com

До конца этого года в Сочи появится десять новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ). К данному моменту новый статус уже получили три местных сквера. В ближайшее время под охрану возьмут большой зелёный массив, декоративные уголки художника-дендролога Сергея Венчагова и старейшее дерево на Бытхе, возраст которого достигает 250 лет, сообщает «НИА Экология».

По словам городского главы Алексея Копайгородского, придание охраняемого статуса позволит запретить стройку, которая мешает спокойному отдыху и прогулкам на природе. Открытие новых природных зон в Сочи проходит в рамках Года экологии.