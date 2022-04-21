Понижение требований к российскому автопрому в условиях санкций ухудшит качество воздуха больших городов

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21 апреля 2022, 15:39

Фото: pixabay.com

В Минприроды отреагировали на предложение Минпромторга разрешить российским компаниям в условиях санкций выпускать машины с пониженными требованиями, в том числе экологическими. Дело в том, что снижение экотребований к машинам ухудшит качество воздуха в крупных городах, сообщает ТАСС.

«Касательно вопроса снижения экотребований к выпускаемым машинам. Однозначно любой откат экологических программ назад неминуемо влечет за собой ущерб. В данном случае ущербом будет являться ухудшение качества воздуха в густонаселенных городах», - отметили в министерстве.

В министерстве также напомнили, что выбросы от автомобилей являются серьезной проблемой в крупных городах России. Так, в некоторых регионах выхлопы автомобильных газов составляют более трети от валового выброса загрязняющих веществ в приземном атмосферном слое, указали в министерстве. "К примеру, в Красноярске, Омске или Челябинске на долю выбросов от машин приходиться более 30%.