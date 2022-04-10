Ученые обнаружили микропластик в легких человека

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10 апреля 2022, 14:51

Фото: pixabay.com

Передовые исследования, проведенные командой из Университета Халла и Медицинской школы Халла-Йорка, говорят, что вдыхание микропластика влияет на здоровье дыхательных путей. Пластиковые частицы нашли глубоко в лёгких человека – их обнаружили у пациентов во время хирургических операций, сообщает «University of Hull».

Исследование обнаружило 39 частиц микропластика в 11 из 13 протестированных образцах легочной ткани - значительно выше, чем любые предыдущие лабораторные тесты.

«Это также показывает, что они находятся в нижних частях легких. Легкие дыхательные пути очень узкие, поэтому никто не думал, что они могут туда попасть, но они явно есть», - говорит Лаура Садофски, ведущий автор статьи.

«Эти данные обеспечивают важный прогресс в области загрязнения воздуха, микропластика и здоровья человека».

Исследование стало возможным благодаря сотрудничеству с хирургами в больнице Касл-Хилл в Восточном Йоркшире, которые поставляли живую легочную ткань.

Легочная ткань была собрана из хирургических процедур, проведенных у пациентов, которые были еще живы, как часть их обычной медицинской помощи. Затем он был отфильтрован, чтобы увидеть, что присутствует.

Всего идентифицировали 12 видов пластика: те, которые используются в упаковках, бутылках и одежде. Образцы у мужчин содержали больше пластика, чем женщин. Больше всего его было именно в нижних отделах лёгких.

Исследование показало, что 11 частиц микропластиков были обнаружены в верхней части легкого, семь в средней части и 21 в нижней части легкого, что было неожиданным открытием.

Теперь точно известно, что частицы от 1 нанометра до 20 микрометров легко попадают в организм человека через дыхательные пути и задерживаются в них.