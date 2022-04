 Сейчас самое время говорить о возможных катастрофических последствиях ядерной войны для нашей планеты

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

2 апреля 2022

В связи с проведением Россией специальной военной операции на Украине на Западе вновь всерьёз заговорили об опасности развязывания Третьей Мировой войны, которая, с большой долей вероятности, будет ядерной. Причём, не только политики, но и многие генералы считают возможным применение ядерного оружия. К тому же в Вашингтоне уверены в своём военном и техническом превосходстве. Есть мнение, что в области ядерных вооружений и средств их доставки Россия значительно обогнала США. О том, как обстоят дела в реальности и чем может закончится для планеты Земля и нашей цивилизации желание американских ястребов применить ядерное оружие, корреспонденту газеты «Аргументы Недели» рассказал кандидат физико-математических наук Алтунин Иван Васильевич.

Недавно, Иван Васильевич дал очень познавательное интервью газете «АН» на тему, связанную с потеплением климата, концентрацией СО2 и истинных причин введением Западом углеродного налога.

Иван Васильевич, как вы считаете, насколько справедлива самооценка США и насколько вероятна ядерная война?

- Учитывая сложные, балансирующие на грани войны взаимоотношения Москвы и Вашингтона, можно с уверенность заявить, что ядерные стратегические силы России и Америки по-прежнему являются гарантом пусть хрупкого, но всё же мира. В целом, в ядерном вооружении соблюдается паритет между РФ и США, с той разницей, что наша страна делает ставку на сухопутные стратегические ядерные силы — то есть на ракетные войска стратегического назначения (РВСН), а Вашингтон больше доверяет своему атомному подводному флоту, самому мощному в мире.

А так, по большому счёту, США И РФ имеют примерно одинаковое количество ядерных боеголовок и их носителей. По договору СНВ-3 каждая из сторон имеет примерно по 1500 ядерных боеголовок и по 750 их носителей. Правда, США при необходимости, в короткий срок, могут увеличить свой ядерный арсенал до 3500 боеголовок. Возможности России на этот счёт доподлинно не известны. По данным разведсообщества США РФ может в короткие сроки нарастить свой ядерный потенциал до 6000 боеголовок. Более на вооружение РВСН поступают новые уникальные комплексы: «Авангард» и на подходе уникальная ракета «Сармат» с дальностью полёта, превосходящей все МБР в мире.

И РФ, и США содержат так называемую ядерную триаду – три типа базирования ядерного оружия (ЯО): сухопутное, морское и воздушное. В космосе размещение ЯО запрещено соответствующим договором 1967 года. Штаты не раз пытались обойти подписанные ими же соглашения об ограничении ядерных стратегических вооружений, запуская различные неядерные программы. Сначала это была Стратегическая оборонная инициатива СОИ, затем США вышли из договора по ПРО и приступили к созданию глобальной системы противоракетной обороны «Иджис», одновременно развивая концепцию молниеносного глобального удара, с целью уничтожения ядерной триады противника массированными превентивными ударами неядерных сил. В ответ, в СССР был создан автоматизированный комплекс «Периметр», улучшенный аналог которого сейчас состоит на вооружении РФ. Эта система способна дать команду на запуск МБР с ядерными боеголовками, если даже весь личный состав РВСН погибнет, поэтому на Западе её называют «Мёртвая рука». Нашими учеными, военными специалистами разработаны гиперзвуковые ракетные комплексы, способные преодолевать не только любую сосуществующую сеть ПРО, но и ту, которую противник может создать в перспективе.

- В США разработана доктрина так называемого точечного использования ядерного оружия. Эксперты отмечают, что порог на принятие решения о его применении значительно понижен. К тому же, идеологи и генералитет США считают, что применение ядерного оружия не повлечет за собой уничтожения всей нашей планеты. Что вы думаете на этот счет?

- Вы знаете, есть основания с очень большой тревогой сегодня говорить о возможности применения ядерного оружия. Менее двух недель тому назад (22 марта 2022 г.) на сайте Naturalnews вышла статья Д.Д. Хейеса, само название которой вызывает очень большую тревогу у всех нормальных, здравомыслящих людей. Само название статьи говорит о многом – «Опрос показал, что более трети американцев готовы рискнуть ядерной войной с Россией из-за Украины» (Survey finds that more than one third of Americansare willing to risk nuclear war with Russia over Ukraine). А предваряло этот опрос обращение Владимира Зеленского по видеосвязи к Конгрессу США «сделать больше, чтобы помочь ему спасти свою страну» (цитата). Зеленский просил передать Украине истребители советской эпохи и дополнительные зенитные батареи, а также дополнительные наступательные и оборонительные вооружения.

Цитата из статьи: «Присутствующие американские законодатели аплодировали ему стоя, а также пообещали предоставить дополнительный пакет помощи на сумму 200 миллионов долларов, в результате чего общая сумма обязательств США составила около 1 миллиарда долларов с тех пор, как российские войска вторглись в Украину в конце февраля».

Все большее число американцев хотят, чтобы их правительство делало больше, даже рискуя спровоцировать ядерный обмен с президентом России Владимиром Путиным. Фактически, согласно опросу Pew Research, опубликованному сразу после выступления Зеленского, более трети американцев поддерживают действия вооруженных сил США даже при угрозе ядерной войны.

По всей видимости, сейчас самое время вспомнить о возможных последствиях ядерной войны для нашей планеты, для земной цивилизации, которые были получены и советскими и, что очень важно, американскими учеными. Во всем мире после трагедий Хиросимы и Нагасаки начали изучать последствия возможной ядерной войны - разрушения от мощнейших взрывов, распространение радиации, биологические поражения. В 80-е годы были предприняты исследования, посвященные и климатическим эффектам, известными теперь как «ядерная зима». Представленная ниже информация взята, в основном, из работ советских ученых, сотрудников ВЦ АН СССР (сегодня - ВЦ РАН) Н.Н. Моисеева, В.В. Александрова, Г.Л. Стенчикова, А.М. Тарко, В.П. Пархоменко. Позволю обратить внимание читателей на то, что мне посчастливилось неоднократно встречаться и вместе работать с этими учеными, обсуждая те или иные научные вопросы.

В начале 1983 года международной группой крупных ученых-климатологов был согласован сценарий, определяющий, сколько продуктов горения будет распылено в атмосфере, на какую высоту, какие размеры частиц и т.п. при возможном ядерном конфликте. А затем в рамках моделей общей циркуляции атмосферы и океана были проведены численные эксперименты по климатическим последствиям в случае возможного ядерного конфликта. Эти расчеты проводились как советскими, так и американскими учеными. К осени 1983 г. первые вычисления были закончены, и оказалось, что все результаты, полученные и советскими, и американскими учеными, почти совпали – падение температуры по прогнозам должно было составить около 20–30 градусов, что потрясло всех. Так начались ставшие всемирно известными работы по прогнозированию ядерной зимы.

Изучение и моделирование глобальных проблем, связанных с возможным ядерным конфликтом, в нашей стране началось по инициативе и под руководством академика Никиты Николаевича Моисеева в ВЦ АН СССР в конце 70-х годов. Эти исследования основывались на представлении о том, что человек - часть биосферы, и его существование немыслимо вне биосферы. Наша цивилизация может выжить лишь в узком диапазоне параметров биосферы. Возрастающая мощь воздействия человека на окружающую среду выдвигает на первый план выбор стратегии развития общества, гарантирующей не только существование, но и совместную эволюцию (коэволюцию) человечества и окружающей среды.

Из известных ныне моделей различной сложности для расчета изменений климата в результате ядерного конфликта одна из наиболее совершенных - трехмерная гидродинамическая модель ВЦ РАН. Первые расчеты, проведенные по этой модели В.В. Александровым с коллегами под руководством Н.Н. Моисеева, дают географическое распределение всех метеорологических характеристик в зависимости от времени, прошедшего с момента ядерного конфликта, что делает результаты моделирования чрезвычайно наглядными, реально ощущаемыми. Сходные результаты по согласованному сценарию ядерной войны одновременно получили и американские ученые. В дальнейших работах оценены эффекты, связанные с распространением аэрозолей, исследована зависимость характеристик «ядерной зимы» от начального распределения пожаров и высоты подъема сажевого облака. Проведены расчеты и для двух «предельных сценариев», взятых из работы группы К. Сагана: «жесткого» (суммарная мощность взрывов 10 000 Мт) и «мягкого» (100 Мт).

В первом случае используется примерно 75% суммарного потенциала ядерных держав. Это так называемая всеобщая ядерная война, первичные, немедленные последствия которой характеризуются огромными масштабами гибели и разрушений. Во втором сценарии «расходуется» менее 1% имеющегося в мире ядерного арсенала. Правда, и это 8200 "Хиросим" («жесткий» вариант - почти миллион!).

Сажа, дым и пыль в атмосфере над регионами северного полушария, подвергшимися атакам, из-за глобальной циркуляции атмосферы распространятся на огромные площади, через две недели накрыв все Северное полушарие и частично Южное. Немаловажно, сколько времени сажа и пыль будут находиться в атмосфере и создавать непрозрачную пелену. Частицы аэрозоля будут оседать на землю под действием силы тяжести и вымываться дождями. Продолжительность оседания зависит от размера частиц и высоты, на которой они оказались. Расчеты с использованием упомянутой модели показали, что аэрозоль в атмосфере сохранится значительно дольше, чем полагали прежде. Дело в том, что сажа, нагреваясь солнечными лучами, станет подниматься вверх вместе с нагретыми ею массами воздуха и выйдет из области образования осадков. Приземный воздух окажется холоднее находящегося выше, и конвекция (включая испарение и выпадение осадков, так называемый круговорот воды в природе) значительно ослабеет, осадков станет меньше, так что аэрозоль будет вымываться гораздо медленнее, чем в обычных условиях. Все это приведет к тому, что «ядерная зима» затянется.

- Чем же так опасна «ядерная зима»? И какие ещё факторы возникнут как последствия ядерной войны?

- Главным климатическим эффектом ядерной войны, независимо от ее сценария, станет «ядерная зима» - резкое, сильное (от 15 градусов по Цельсию до 40 градусов по Цельсию в разных регионах) и длительное охлаждение воздуха над континентами. Особенно тяжелыми последствия оказались бы летом, когда над сушей в Северном полушарии температура упадет ниже точки замерзания воды. Иными словами, все живое, что не сгорит в пожарах, вымерзнет.

«Ядерная зима» вызовет почти полное разрушение существующих ныне экосистем, и, в частности, агроэкосистем, столь важных для поддержания жизнедеятельности человека. Вымерзнут все плодовые деревья, виноградники и т.п. Погибнут все сельскохозяйственные животные, поскольку инфраструктура животноводства окажется разрушенной. Растительность частично может восстановиться (сохранятся семена), но этот процесс будет замедлен действием других факторов. Гигантские пожары уничтожат большую часть лесов, степей, сельскохозяйственных угодий. Во время ядерных взрывов произойдет выброс в атмосферу большого количества окислов азота и серы. Они выпадут на землю в виде пагубных для всего живого «кислотных дождей».

Любой из этих факторов крайне разрушителен для экосистем. Но хуже всего то, что после ядерного конфликта они будут действовать синергетически (т. е. не просто совместно, одновременно, а усиливая действие каждого).

Вопрос о достоверности и точности результатов, с научной точки зрения, чрезвычайно важен. Однако «критическая точка», после которой начинаются необратимые катастрофические изменения биосферы и климата Земли, уже определена: «ядерный порог», как отмечалось, очень невысок - порядка 100 Мт совокупной мощности применяемого ядерного оружия.

С учетом того, что ядерные боеголовки на излёте набирают гиперзвуковую скорость, можно с уверенностью утверждать, что никакая система противоракетной обороны не может быть на 100% непроницаемой. Между тем, для непоправимой беды хватит применение и 1% (1% существующего ядерного арсенала — это примерно 100 боеголовок баллистических ракет, по совокупной мощности равных 5000 «Хиросимам») мирового запаса ядерного оружия.

Феномен «ядерной зимы» был всесторонне изучен мировым научным сообществом.

Сотрудники ВЦ АН СССР Н.Н. Моисеев, В.В. Александров и А.М. Тарко в сентябре 1983 г. были на симпозиуме «Коэволюция человека и биосферы» Института жизни в Хельсинки. На этом симпозиуме собрались крупные специалисты в области проблем будущего человечества и биосферы – экономисты, экологи, философы, математики – специалисты из США, Канады, Франции, Швеции, Финляндии, СССР. На этом международном форуме состоялось первое выступление В.В. Александрова о результатах ядерной зимы. Оно произвело сильное впечатление на участников. Все были поражены. Так, после выступления В.В. Александрова академик фон Рихт, философ и старейшина финских ученых, пожилой человек, сказал А.М. Тарко: «Я прошел всю войну, но никогда мне не было так страшно». (А.М. Тарко, В.П. Пархоменко. Ядерная зима: история вопроса и прогнозы. «Биосфера», 2011, т.3, №2).

Важным событием по обмену полученных советскими и американскими учеными расчетов был визит академика Н.Н. Моисеева и В.В. Александрова в Вашингтон (США) по приглашению сенатора Эдварда Кеннеди и выступление В.В. Александрова в сенате США с докладом про ядерную зиму. После выступления Эдвард Кеннеди подчеркнул, что, согласно расчетам, та страна, которая начнет ядерную войну, неминуемо погибнет – от своих или чужих ядерных ударов, это будет неважно. Он также отметил важность того, что расчеты ядерной зимы получены независимо американскими и русскими учеными, и что доверия к таким результатам больше.

В 1985 г. Научный комитет по изучению проблем защиты окружающей среды (СКОПЕ) выпустил подготовленное коллективом авторов из ряда стран двухтомное издание, посвященное оценкам климатических и экологических последствий ядерной войны.

"Расчеты показывают, - говорилось в нем, - что пыль и дым распространятся на тропики и большую часть Южного полушария. Таким образом, даже невоюющие страны, включая находящиеся вдалеке от района конфликта, будут испытывать его губительное воздействие. Индия, Бразилия, Нигерия или Индонезия могут быть разрушены в результате ядерной войны, несмотря на то, что на их территории не разорвется ни одна боеголовка... "Ядерная зима" означает существенное усиление масштабов страданий для человечества, включая нации и регионы, не вовлеченные непосредственно в ядерную войну... Ядерная война вызовет разрушение жизни на Земле, катастрофу, беспрецедентную в человеческой истории, и явится угрозой самому существованию человечества".

В ряде работ 2007, 2008 гг. расчетами по моделям общей циркуляции атмосферы было показано, что «небольшая» ядерная война, когда каждая воюющая сторона использует около 50 зарядов (примерно 0,3 % от текущего мирового арсенала на 2009 год), каждый из которых по мощности равен бомбе, взорванной над Хиросимой, взрывая их в атмосфере над городами, даст беспрецедентный климатический эффект, сравнимый с малым ледниковым периодом.

Позвольте привести небольшой отрывок из книги Н.Н. Моисеева "Экология человечества глазами математика" (М., 1988).

«Итак, в мае 1983 года мы приняли решение исследовать с помощью системы «Гея» климатические последствия ядерной войны. Расчёты были проведены летом этого же года сотрудниками Вычислительного центра АН СССР В.В.Александровым и Г.Л. Стенчиковым на электронно-вычислительной машине БЭСМ-6. Результаты оказались ошеломляющими. Я им просто не поверил и думал, что мы допустили где-то ошибку. Расчёты были многократно повторены – ошибок не было!

Расчёты 1983 года были многократно повторены. Модель непрерывно совершенствовалась, но результаты оставались практически – во всяком случае, качественно – одними и теми же. В 1984 году мы провели новые расчёты, которые показали, что даже если в ядерной войне будет использовано всего лишь 100–150 мегатонн ядерного горючего, но они будут распределены надлежащим образом по основным городам Европы, Азии и Америки, то эти города также сгорят в огненных вихрях. В результате образуются облака сажи такого размера, что «ядерная зима» всё равно наступит. Только закончится она не через год, а через несколько месяцев. Но и это достаточный срок, чтобы покончить с жизнью Человека на Земле. А что такое 100–150 мегатонн? Это количество ядерного оружия немногим превышает то, которое носят на себе атомные подводные лодки. Такие числа дают представления о том, над краем какой бездны сейчас оказалось человечество".

В свете представленной выше информации особую тревогу у всех адекватных политиков, просто жителей планеты вызвало недавнее выступление В. Зеленского (19 февраля 2022 г.) в Мюнхене на конференции по безопасности. По сути, в своем выступлении В. Зеленский выразил желание получения к доступу на обладание ядерным оружием, что является нарушением Будапештского меморандума 1994 г., по которому Украина отказывалась от всех ядерных вооружений. Хочется надеяться, что все нормальные жители нашей страны, других стран хорошо понимают, что если ядерное оружие окажется в руках неадекватных политиков, то вероятность гибели нашей цивилизации - и это не преувеличение, - окажется очень высокой.

- Получается, что человечество реально стоит на пороге Ядерной войны и последующей за ней катастрофы? У меня остаются только два извечных русских вопроса: кто виноват и что делать?

Хочу привести цитату из книги Н.Н. Моисеева: «Мне хочется назвать XX век не веком катастрофы, как иногда его называют, а веком предупреждения. События нынешнего века позволили нам заглянуть за горизонт - мы увидели лицо реальности, которая нас может ожидать - ожидать нас всех, все человечество. Пережитые годы и события нас действительно предупреждают. Но одновременно и дают нам шанс, ибо мы поняли - еще многое сделать не поздно. Но для этого нужны Коллективные Решения и Коллективная Воля! Я убежден в том, что мир идет к рациональному обществу, в котором при всем многоцветии палитры культур, необходимого для обеспечения будущего Человеку, утвердится единство без национальных границ, национальных правительств и конфронтации».

К большому сожалению, нынешние события в мире показывают, что он – мир – еще очень далек от того совершенства, каким его хотел видеть академик Никита Николаевич Моисеев. И в свете этих событий хочется вспомнить, что многие русские писатели и философы всегда отводили России особую роль, как носителя добра и справедливости. Так называемый западный просвещенный мир в полной мере показывает свой оскал «просвещенности», запрещая исполнение музыки П.И. Чайковского, требуя от наших выдающихся мастеров культуры публичного отрешения от Президента России, запрещая нашим спортсменам участвовать в международных соревнованиях. Даже параолимпийцев не допустили до участия в Олимпиаде. И это «просвещенный» «демократичный» западный мир? Нет никаких сомнений в том, что сегодня для нашей страны, для всех нас, живущих в этой стране, наступил, по сути, момент истины. И дай Бог силы, терпения и мудрости руководству нашей страны, всем нам с честью пройти этот сложный период в нашей истории.

