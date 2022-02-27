Увеличение концентрации СО2 в два раза может привести к удвоению хозяйственной полезной площади России

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

27 февраля 2022, 17:40 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: pixabay.com

На вопросы корреспондента газеты «Аргументы Недели» согласился дать ответы кандидат физико-математических наук Алтунин Иван Васильевич, который долгое время работал в Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова, в Санкт-Петербурге. Вместе со своими коллегами академиком АН СССР и РАН К.Я. Кондратьевым, профессором Е.П. Борисенковым, доктором физ.-мат. наук В.Г. Горшковым стоял у истоков изучения проблемы СО2 не только у нас в стране, но и в мире. Только этой группе удалось создать правильную модель, корректно показывающую изменение в содержании углекислого газа в атмосфере на сотни лет вперёд. Иван Алтунин предсказывает, что при ожидаемом потеплении в большинстве районов России климат станет очень благоприятным, близким к субтропическому. Нечерноземная малопродуктивная зона центральной России, по всей видимости, станет плодоносной, продолжительность сельскохозяйственного года в ней может утроиться, Кубань превратится в саванну, в Сибири морозы прекратятся, и там будут выращивать хлопок, а северный морской путь освободиться ото льда и станет самым экономичным морским путем между Европой и Дальним Востоком. Важно при этом понимать, что потепление за счет повышения температуры будет происходить в основном зимой. Лето в России останется практически таким же.

- Сейчас Запад активно обсуждает идею борьбы с выбросами парниковых газов и изменением климата, расскажите, пожалуйста, что такое парниковые газы? И какова их роль в формировании климата?

- Существование жизни на Земле было бы невозможным, если бы не существовало такого физического явления как парниковый эффект. Его суть заключается в том, что Земля, нагреваясь солнечными лучами в видимом диапазоне длин волн, излучает в космическое пространство тепло в инфракрасном диапазоне (так же, как это делает любой нагретый предмет). При этом ряд газов поглощают это инфракрасное излучение и переизлучают его опять на Землю. Вследствие этого средняя температура воздуха у поверхности Земли составляет сейчас около 15 по Цельсию, а в отсутствие парникового эффекта ее значение было бы около минус 18 по Цельсию.

Парниковых газов совсем немного, основными являются водяной пар, углекислый газ, метан и озон. Основной вклад в парниковый эффект вносит водяной пар, его доля колеблется от 36 до 72%, углекислый газ вносит вклад от 9 до 26%, метан - от 4 до 9%, озон - от 3 до 7%. Представленные значения – это вклад того или иного газа в суммарный температурный эффект. Что же касается их содержания, то данные здесь следующие. Концентрация паров воды колеблется в очень широком диапазоне – от десятых долей процента в высоких широтах до 2-4% в тропической зоне. Содержание углекислого газа в настоящее время составляет чуть более 0,04%, метана – порядка 2х10-4 %, озона - (2-8) х10-4 %.

Самое пристальное внимание с начала индустриальных наблюдений (с конца 50-х годов прошлого века) приковано к углекислому газу. Как показали эти наблюдения, его концентрация постоянно растет. В 2020 году она составляла 413 ррm. (Концентрации многих газов принято измерять в частях на миллион – parts per million, - если любой выделенный объем воздуха разделить на миллион частей, то такое-то частей в этом миллионе составляет конкретный газ). В начале индустриальных измерений содержание СО2 в атмосфере составляла около 318 ррm. А по восстановленным с помощью радиоуглеродного метода данным его содержание в 1860 году, который принято считать началом индустриальной эпохи - составляла около 290 ррm.

Также после начала постоянных наблюдений за приповерхностной температурой воздуха и по восстановленным данным было выяснено, что значение и этой климатической характеристики также в целом растет. Эти обстоятельства и привели к изучению так называемой проблемы СО2 как с точки зрения построения моделей глобального круговорота углерода с целью получения оценок содержания углекислого газа в атмосфере в будущем, так и с точки зрения получения оценок возможных изменений

ряда климатических характеристик при повышенном содержании СО2 в атмосфере. Как правило, оценки возможных изменений климатических характеристик проводились в рамках моделей общей циркуляции атмосферы (ОЦА) различной степени сложности при двух значениях концентрации углекислого газа - 300 ррm и 600 ррm.

- Я знаю, что Вами были выполнены расчеты по возможным концентрациям СО2 в атмосфере в будущем (на сотни лет вперёд), расскажите немного об этом.

- Да, действительно с конца 70-х годов - начала 80-х годов в Главной геофизической обсерватории им А.И. Воейкова, в Санкт-Петербурге (тогда он назывался Ленинград), под руководством профессора Е.П. Борисенкова - вашим покорным слугой был выполнен цикл работ по моделированию глобального круговорота углерода в рамках моделей различной степени сложности в системе атмосфера-океан-биосфера. При этом были выполнены работы как по получению оценок возможных содержаний углекислого газа в атмосфере в будущем, так и по описанию его динамики в прошлом в масштабах времени 104-106 лет.

В табл.1 представлены некоторые результаты расчетов, выполненных в 1983 году в сравнении с экспериментальными данными концентрации СО2 в атмосфере. Как видно, расчетные значения практически совпадают с экспериментальными данными. При этом надо понимать, что в содержание концентрации углекислого газа в 2020 году внесли определенный вклад и лесные пожары в Австралии, при которых огнем было уничтожено 63 000 кв. км леса. При учете этой поправки расчетное и экспериментальное значения концентраций будут точно совпадать.

Таким образом, прогноз содержания углекислого газа в атмосфере на ближайшие пятьдесят лет, сделанный нами почти сорок лет назад, на сегодня имеет практически 100-процентную оправдываемость. Нет сомнений, что в и в 2030 году расчетные данные также будут практически равны экспериментальным данным.

Среднее значение максимальной концентрации (по всем используемым моделям) возможного содержания углекислого газа в атмосфере в соответствии с этими расчетами не превысит уровень 1860 г. в 2,3 раза, что в абсолютном выражении составит около 685 ррm. Эти оценки были значительно ниже других подобных оценок, полученных другими авторами. При этом возможная максимальная концентрация содержания СО2 в атмосфере наступит не ранее 2200 года.

При проведении расчетов в рамках такого рода моделей критически важным, наряду с правильным описанием физических процессов, является корректное задание источника возмущений, источника нестационарности. Мы в своих работах использовали подход, сформулированный академиком В.А. Легасовым и заключающийся в том, что численность населения Земли, которое в своей деятельности и приводит к выбросу углекислого газа, не будет расти сколь угодно долго, а выйдет на определенный стационарный уровень, не превышающий 12 млрд. человек. Следует подчеркнуть, что прогноз роста народонаселения, сделанный В.А. Легасовым почти сорок лет тому назад, даже чуть выше реальных данных, которые зафиксированы сегодня. Это свидетельствует о правильности такого принципиального подхода и к прогнозу народонаселения, и к прогнозу энергопотребления. Соответственно, и энергопотребление также не будет расти сколь угодно долго, а будет стремиться к определенному пределу.

Особо хотелось бы обратить внимание читателей вашего еженедельника на то, что на момент публикации наших работ по моделированию углеродного цикла с оценками будущих содержаний СО2 в атмосфере на сотни лет вперед с указанием максимума возможного содержания углекислого газа в атмосфере и указанием года наступления максимума это была первая работа в СССР и пятая в мире. И только в наших работах прогноз одного из нестационарных параметров атмосферы, сделанный сорок лет назад, имеет на сегодня 100-процентную оправдываемость. Анализ сегодняшнего состояния проблемы СО2, проблемы изменений климата в целом позволяет уверенно говорить о том, что значимость наших работ, выполненных 30-40 лет тому назад, не только не снизилась, а наоборот, значительно возросла. Это свидетельство качества советской научной школы, свидетельство фундаментальности этих работ. С большой долей уверенности можно говорить о том, что и в будущем реальные содержания углекислого газа в атмосфере будут близки к нашим расчетным данным. А максимальная концентрация СО2 не превысит уровень 1860 года в 2,3 раза и составит около 680 ppm. По нашему убеждению, такое содержание углекислого газа в атмосфере никак не может привести к каким-либо негативным последствиям с точки зрения изменения климата. Скорее, наоборот. Во всяком случае, для России.

- Насколько я понимаю, оценить возможные изменения климата в будущем при возросшей концентрации углекислого газа в атмосфере можно, по всей видимости, при помощи расчетов по каким-то моделям? Что показывают такие расчеты?

- Вы абсолютно правы. Ответы на подобного рода вопросы можно получить только с помощью моделей той или иной степени сложности. Но при этом важно и необходимо понимать, что расчеты по любой модели следует рассматривать лишь как возможность, как вероятность. Реальная климатическая система — это система с бесконечным числом различных обратных связей, как положительных, так и отрицательных. И учесть все возможные факторы, все возможные связи невозможно в принципе.

Как правило, оценки возможных изменений климатических характеристик проводились в рамках моделей общей циркуляции атмосферы (ОЦА) различной степени сложности при двух значениях концентрации углекислого газа - 300 ррm и 600 ррm.

Большинство оценок, полученных в рамках подобного рода моделей, показывают, что повышение содержания углекислого газа в атмосфере приведет к повышению температуры практически только в высоких широтах, особенно в северном полушарии. При этом в основном это потепление произойдет зимой. По ряду оценок повышение концентрации СО2 в два раза может привести к удвоению хозяйственной полезной площади России с 5 до 11 млн. км2. По хозяйственной полезной площади Россия занимает сейчас скромное пятое место в мире после Бразилии, США, Австралии и Китая. При ожидаемом потеплении в большинстве районов России климат станет очень благоприятным, близким к субтропическому. Нечерноземная малопродуктивная зона центральной России, по всей видимости, станет плодоносной, продолжительность сельскохозяйственного года в ней может утроиться, Кубань превратится в саванну, в Сибири морозы прекратятся, и там будут выращивать хлопок, а северный морской путь освободиться ото льда и станет самым экономичным морским путем между Европой и Дальним Востоком. Важно при этом понимать, что потепление за счет повышения температуры будет происходить в основном зимой. Лето в России останется практически таким же. На климате низких широт удвоение концентрации СО2 практически не скажется, разве что только северный ветер зимой не будет там столь холодным, как сейчас. До наступления последней ледниковой эпохи средняя температура Земли была на 5-6° С выше, и в районе Якутска росли леса грецких орехов.

По всей видимости, для России возможно только одно негативное следствие – это таяние вечной мерзлоты, что с необходимостью повлечет за собой решения вопросов существования жилых и промышленных построек, находящихся в этой зоне. Но, думается, что в целом, в совокупности для нас, да и для всего человечества, положительные следствия повышения температуры при удвоении концентрации СО2 в атмосфере в финансовом выражении на порядки будут превосходить негативные последствия.

- Сейчас страны Европы и США хотят ввести углеродный налог, вы не поясните, как это работает и зачем это нужно?

- Углеродный налог (трансграничное регулирование) в том виде, как его предлагают страны ЕС - эти страны будут покупать у РФ (у других стран) углеводороды в том или ином виде, другие товары, произведенные, в том числе, и при сжигании ископаемого топлива, будут повышать свой ВВП, повышать благосостояние своих граждан и при этом будут требовать от российских производителей, производителей других стран частично оплатить им эти удовольствия. Именно в этом заключатся циничная, грабительская сущность предлагаемого углеродного налога.

Для введения углеродного налога с точки зрения возможных изменений климата нет надежно установленных объективных причин, для его введения в предлагаемом виде нет оснований и с точки зрения элементарных правил ВТО. Заботишься о снижении концентрации СО2 в атмосфере? Не покупай углеводородное топливо, не летай на самолетах, не езди на автомобилях. Действия стран ЕС по возможному введению углеродного налога - чистой воды геополитический цинизм, продолжение политики транснациональных корпораций. Введение углеродного налога – продолжение глобальной аферы, связанной с введением в свое время квот на выбросы углекислого газа. При этом инициаторы этого налога лукаво забывают и положения ВТО, членами которой они являются – какие-либо пошлины, налоги платит страна, покупающая тот или иной товар, но никак не наоборот.

Страны ЕС покупали и будут покупать углеводороды в РФ, у некоторых других стран, они не могут не покупать, иначе они не смогут просто существовать. И так будет еще очень долго. И при этом будут выбрасывать СО2 в атмосферу, по-другому. Более того, на протяжении более полутора веков (с начала индустриальной эпохи, с 1860 года) именно эти страны (в первую очередь) довели содержание СО2 с 290 ppm до 413 ppm. А теперь эти господа говорят следующее: «Мы тут полтора века гадили. И будем продолжать гадить, покупая у вас углеводороды. Но гадить мы будем чуть меньше, чем вы. Поэтому вы нам заплатите». Вот сущность того, что предлагают страны ЕС под видом заботы о сокращении выбросов углекислого газа.

Практически то же самое сказал и пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков, когда 14 декабря 2021 года РФ заблокировала в СовБезе ООН резолюцию по климату. Цитата: «Климатическая повестка очень важна. Мы это активно демонстрировали, (она) обсуждается и в правительстве, и на мероприятиях, которые возглавляет президент. Резолюция была полностью неприемлемой. Климат не может быть фактором, который ограничивает страны в праве на развитие. Причем тут предложение идет от стран, которые в свое время очень сильно вредили климату и так заработали себе индустриальную экономику мощную».

Киотский протокол, Парижское соглашение по климату – это международные проекты крайне сомнительные с точки зрения научного обоснования. Материала в пользу такой точки зрения достаточно. В официальных заключениях Всемирной метеорологической организации (ВМО) нет доказательств и утверждения того, что некоторое повышение приземной температуры воздуха (и которое прекратилось в последние годы, несмотря на продолжающийся рост концентрации СО2) обусловлено только повышенным содержанием углекислого газа, в этих документах говорится о возможности, о вероятности, не более.

И самое главное - кто и когда доказал, что повышение среднеглобальной температуры есть в целом для человечества «плохо»? Кто и когда доказал, что повышенное содержание углекислого газа в атмосфере тоже есть в целом для человечества «плохо»? Никто это не доказал. В том числе и потому, что доказать это невозможно. Существующие оценки, полученные в рамках моделей общей циркуляции атмосферы различной степени сложности, не дают и не могут дать однозначного утвердительного ответа, что «хорошо», а что «плохо».

Парижское соглашение по климату не дает права странам, его подписавшим, на введение в одностороннем порядке налогов, сборов и т.д.. Из факта подписания РФ этого соглашения и добровольным взятием на себя определенных обязательств по снижению выбросов углекислого газа никак не следует наличия права у стран, выбрасывающих углекислого газа меньше, чем РФ, введения каких-либо налогов.

При этом очень важно обратить внимание читателей на следующее обстоятельство. Жесткие, я бы сказал, агрессивно-активные публичные выступления против этого налога никак не означают выступления против Указа Президента и последующего Федерального Закона от 02.07.2021 N 296-ФЗ «Об ограничении выбросов парниковых газов». Наоборот, подобного рода публичные выступления против этого налога, подобного рода публикации по развенчиванию мифа об углеродной опасности только помогут в рамках этого Закона еще больше добиться экономического суверенитета нашей страны.

Введение углеродного налога - крайне опасный прецедент для всего человечества. Как бы высокопарно это не звучало, по факту это так и есть. По данным американских ученых в XXI веке 60 процентов чистого стока СО2 в леса приходилось всего лишь на шесть стран — Бразилию, Канаду, Китай, Демократическую Республику Конго, Россию и Соединенные Штаты Америки. Это значит, что эти страны имеют все основания для предъявления другим странам счета за поглощение СО2, выброшенного другими странами. И для таких действий есть доказательные основания. В случае с углеродным налогом у ЕС нет ни научных, ни юридических оснований.

Озвученная в этой публикации, представленная ранее на сайте «Ленинградский геофизик» (http://www.gff-lgi.spb.ru/planetoflife/planetoflife.htm, http://www.gff-lgi.spb.ru/planetoflife/altunin.htm) обоснованная, критичная точка зрения на проблему СО2 среди узких специалистов получила определение «Ленинградская школа». К сожалению, основоположников этой школы академика АН СССР и РАН К.Я. Кондратьева, профессора Е.П. Борисенкова, доктора физ.-мат. наук В.Г. Горшкова с нами уже нет. И этими размышлениями ваш покорный слуга хотел бы отдать дань уважения, дань памяти своим коллегам. А Евгений Пантелеймонович Борисенков - участник Великой отечественной войны (так же, как и К.Я. Кондратьев) защищал Ленинград, воюя на Волховском фронте, участвовал в прорыве блокады. И мои друзья, которые ведут сайт «Ленинградский геофизик», прежде всего Ю.В. Цуканов, неслучайно представили материал на эту тему на сайте 29 января 2022 года – это день рождения моего учителя, а впоследствии коллеги, Е.П. Броисенкова. Нет никаких сомнений, что основоположники Ленинградской школы полностью одобрили бы те усилия, которые и Ваш покорный слуга, и другие авторы прикладывают сейчас по развенчиванию мифа об углеродной опасности.