Экотревожность приводит мир к климатическому экстремизму и отказу от детей

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

30 марта 2022, 17:49

Хитом XXI века становится экотревожность, с которой редко ходят к психотерапевту, но которая уже влияет на политический, экономический, демографический выбор всей цивилизации.



В Европе модной становится массовая неловкость за полёты на самолётах, которые оставляют «углеродный след». В Швеции, родине малолетней экоактивистки Греты Тунберг, в 2018 г. по просьбам граждан введён авианалог, количество пассажиров упало на 4%, стали набирать популярность концепция «в отпуск на поезде» и лозунг «Я остаюсь на земле». Финны тоже собрали 54 тыс. подписей за авианалог, а их правительство спешно пересаживается на автомобили-гибриды: ездят на электрическом заряде, пока не кончится батарейка.



Миллионы европейцев подсчитывают на калькуляторе свой углеродный след: у кого-то он составляет 2–3 тонны в год, у кого-то 10 тонн. Некоторые семьи переселяются в дома меньшей площади, чтобы экономить энергию на их обслуживание. А заодно ограничивают количество вещей.



Но всё это милые причуды на фоне отказа от детей ради сохранения планеты. В начале 2022 г. газета The Guardian рассказала о том, что всё больше британских мужчин решаются на добровольную вазэктомию – операцию, после которой они теряют возможность иметь потомство. В статье приводится рассказ австралийского доктора Ника Демедьюка: примерно 5% мужчин соглашаются на вазэктомию, чтобы не перекладывать на плечи будущих поколений «экологический груз».



Жару поддали японские и канадские учёные, насчитавшие, что отказ от автомобиля сокращает выбросы на 2, 4 тонны углерода в год, а отказ от ребёнка – сразу на 58, 6 тонны. Откуда они это взяли, умом не понять, ведь человек оставляет «углеродный след» в зависимости от своего уровня потребления. А он в богатых странах куда больше, чем в бедных. Самая высокая рождаемость – в странах Африки южнее Сахары, но и самый низкий уровень выбросов CO2 тоже там. Тем не менее опросы показывают, что почти 38% американцев в возрасте от 18 до 29 лет считают, что пары должны учитывать климатический фактор при планировании семьи. А треть граждан 20–45 лет считают изменение климата причиной, повлиявшей на их решение завести меньше детей.



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