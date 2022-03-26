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Учёные-биологи считают изменения в генах летучих мышей-вампиров причиной «диеты на крови»

, 11:19 Источник: Associated Press

Учёные-биологи считают изменения в генах летучих мышей-вампиров причиной «диеты на крови»
Летучая мышь фото: Yulia Kapishnikova/Russian Look, globallookpress.com

Ученые-биологи выяснили, что летучие мыши-вампиры - это единственные млекопитающие, которые могут выжить на диете, состоящей только из крови, сообщает агентство Associated Press со ссылкой научный журнал Science Advances.

Оказалось, что при сравнении генов летучей мыши-вампира с 26 другими видами, 13 генов у «вампира» либо редуцировались, либо вовсе отсутствуют. Именно эти изменения помогли животным питаться исключительно кровью, богатой железом и белком и содержащей мпол жиров и углеводов. Диета на крови считается низкокалорийной, млекопитающие не могут на ней выжить.

«Кровь - ужасный источник пищи», - сказала Ханна Ким Франк, исследователь летучих мышей из Университета Тулейна, которая не участвовала в исследовании. «Совершенно странно и удивительно, что летучие мыши—вампиры могут выживать на крови - они действительно странные, даже если сравнивать их с другими летучими мышами».

Однако при такой низкой калорийности летучие мыши-вампиры не могут долго обходиться без еды, поэтому некоторые из них даже делятся своей едой с «ближним». Впослествии такой жест отмечается в их серьёзной социальной иерархии, мыши-вампиры помнят, кто им помог, рассказывает соавтор исследования Майкл Хиллер из Немецкого института Макса Планка.

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