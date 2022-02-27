Открытие древнего подводного оползня может помочь странам Ближнего Востока предупреждать опасность возникновения цунами

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27 февраля 2022, 13:18

Фото: Университет Майами

Обнаружены доказательства древнего подводного оползня и связанные с ним цунами на Ближнем Востоке. Ученый из Университета Майами Розенштиль обнаружил в заливе Акаба, связанный с Красным морем, подводную опасность, которую ранее не учитывали, сообщает «phys.org».

Ученый-землевед из Школы морских и атмосферных наук несмотря на то, что находка была неожиданной, не считает, что она является исключением для Красного моря, которое образовалось в результате разделения Африканской и Аравийской тектонических плит 30 миллионов лет назад.

«Я сразу понял, что то, на что мы смотрели, было результатом какой-то геологической силы, которая сломала морское дно», — сказал Сэм Пуркис, профессор и заведующий кафедрой морских наук о Земле.

Когда он и его коллега-ученый поднимались с глубины 3000 футов во время погружения под воду, Пуркис заметил поразительный разрыв на морском дне.

Затем Пуркис начал научное обследование дна, чтобы узнать больше о пропасти, и взял образцы горных пород, которые показали, что она была создана оползнем, который, вероятно, произошел 500 лет назад. Он также смог найти доказательства из отложений, собранных к северу от пропасти, которые показали, что цунами, вероятно, было порождено оползнем.

Исследование «Цунамигенный потенциал начинающегося подводного оползня в Тиранском проливе», опубликованное в феврале 2022 года в журнале Geophysical Research Letters of the American Geophysical Union (AGU), предсказывает, что будущее движение морского дна может вызвать еще больше цунами в Персидском заливе. Поэтому страны вдоль его побережья, включая Египет, Иорданию, Саудовскую Аравию и Израиль, должны обеспечить наличие систем раннего предупреждения как о землетрясениях, так и о цунами.

«Просто небольшая тряска в неправильном месте, и вся стена может рухнуть, что приведет к гораздо большему цунами, чем произошло 500 лет назад», — сказал Пуркис.