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12 января 2022, 17:10 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: АР, Дэвид Голдман

Ученые видят сигналы о том, что тревожная «омикронная» волна COVID-19, возможно, достигла своего пика в Великобритании и близка к тому же - в США, после чего число случаев может начать резко снижаться. Об этом пишет новостное агентство «Ассошиэйтед пресс».

Профессор Вашингтонского университета (Сиэтл) Али Мокдад заявил: «Его волна спадёт, так же быстро как проявилась». В то же время эксперты предупреждают, что может развиться следующая фаза пандемии. И недели или месяцы страданий пациентов и перегруженных больниц еще впереди. Директор Консорциума по моделированию COVID-19 Техасского университета Лорен Ансель Мейерс прогнозирует, что пик новой волны ещё будет нарастать в течение недели. Информированность техасцев тем ценна, что первые данные свидетельствуют о синтезировании нового коронавируса именно в стенах этого научного учреждения.

Кстати, есть информация о том, что уханьский штамм является гибридом коронавируса и вируса синдрома иммунодефицита (СПИД). Кроме того, антиваксеры указывают, что все ныне действующие вакцины разработаны на базе именно этого штамма, поэтому его многократное применимее может привести к развитию СПИД в организмах многократно ревакцинированных людей.



В Великобритании число новых случаев заболевания COVID-19 сократилось примерно до 140 000 в день на прошлой неделе после резкого роста до более чем 200 000 в день в начале этого месяца, согласно правительственным данным. Данные Национальной службы здравоохранения Туманного Альбиона на этой неделе показывают, что количество госпитализаций для взрослых с коронавирусом начало падать, при этом количество инфекций снижается во всех возрастных группах.

Отставной профессор прикладной статистики Британского открытого университета Кевин МакКонвей, сказал, что, хотя число случаев COVID-19 все еще растет в таких местах, как юго-западная Англия и Уэст-Мидлендс, пик вспышки, возможно, пришелся на Лондон.

Цифры вселили надежду на то, что две страны вот-вот переживут нечто подобное тому, что произошло в Южной Африке, где в течение месяца волна достигла рекордно высокого уровня, а затем значительно упала. Профессор медицины Университета Восточной Англии. По Хантер заявил: «Мы наблюдаем определенное снижение числа случаев в Великобритании, но я хотел бы, чтобы они упали намного ниже, прежде чем мы узнаем, произойдет ли то, что произошло в Южной Африке, здесь».

Доктор Дэвид Хейманн, который ранее возглавлял отдел инфекционных заболеваний Всемирной организации здравоохранения, сказал, что Великобритания «ближе всего к выходу из пандемии». С другой стороны, решение британских властей ввести минимальные ограничения против штамма «Омикрон» может позволить вирусу распространиться среди населения и распространиться гораздо быстрее, чем в западноевропейских странах, которые ввели более жесткие меры контроля над COVID-19, таких как Франция. Испания и Италия.

Декан медицинских наук Южноафриканского университета Витватерсранда Шабир Махди, сказал, что европейские страны, которые вводят карантин, необязательно переживут омикронную волну с меньшим количеством инфекций; случаи могут быть просто растянуты на более длительный период времени.

Во вторник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что за последнюю неделю в Европе было зарегистрировано 7 миллионов новых случаев заболевания COVID-19, назвав это «приливной волной, охватившей регион». ВОЗ сослалась на модель группы Мокдада, которая предсказывает, что половина населения Европы будет инфицирована омикроном в течение примерно восьми недель. Однако к тому времени Хантер и другие ожидают, что мир преодолеет омикронный всплеск. «Вероятно, на этом пути будут взлеты и падения, но я надеюсь, что к Пасхе мы закончим это», — резюмировал свою мысль Хантер.

Однако доктор Прабхат Джа из Центра глобальных исследований в области здравоохранения в больнице Святого Михаила в Торонто предрёк: «Следующие несколько недель будут жестокими, потому что в абсолютных цифрах заражено так много людей, что сам вирус через значительную часть из них попадет в отделения интенсивной терапии… Нам приходится принимать трудные решения, чтобы позволить некоторым основным работникам продолжать работать, зная, что они могут быть заразными».

По словам Мейерса из Техасского университета, в один прекрасный день Omicron можно будет рассматривать как поворотный момент в пандемии. Иммунитет, полученный от всех новых инфекций, наряду с новыми лекарствами и продолжающейся вакцинацией, может сделать коронавирус тем, с чем нам будет легче сосуществовать.

Он пояснил: «В конце этой волны гораздо больше людей будет заражено тем или иным вариантом COVID… В какой-то момент мы сможем провести черту и омикрон может быть этой точкой, где мы перейдем от того, что является катастрофической глобальной угрозой, к гораздо более управляемому заболеванию». Однако учёные не исключают, что есть опасность появления нового штамма более опасного, чем «Омикрон».

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