Названы самые грязные реки, города и федеральные округа России

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26 декабря 2021, 18:06

Фото: pixabay.com

В новом докладе Минприроды перечисляются самые грязные реки и города России. Первые три места по экстремальному загрязнению рек занимают Обь, Волга и Амур. Водные экосистемы являются одними из наиболее уязвимых. Проведенный анализ позволяет выделить следующие проблемы в сфере охраны и использования водных ресурсов в Российской Федерации: высокий объем сточных вод, сбрасываемых в поверхностные водные объекты без очистки или недостаточно очищенных; истощение водных ресурсов; нарушение естественного стока вод в ходе антропогенной деятельности. По показателю удельного объема сброса загрязненной сточной воды на душу населения без очистки в 2020 году лидировали Республика Коми, Томская область и Республика Карелия.

В список городов с самым грязным воздухом вошли: шесть городов в Иркутской области (Вихоревка, Зима, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово и Шелехов), три города в Красноярском крае (Канск, Минусинск и Норильск) и две региональные столицы (столица Тувы Кызыл, город Селенгинск в Бурятии и столица этой республики Улан-Удэ, а также Чита и Южно-Сахалинск). Самым грязным остается воздух в Норильске. Судя по списку, программа «Чистый воздух» серьезно пробуксовывает, как и программа по отчистке рек.

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова опубликовала рейтинг основных городов-загрязнителей, где по-настоящему трудно дышать. В него вошли Норильск (1,875 млн т выбросов), Череповец (280 тыс. т), Новокузнецк (278 тыс. т), Липецк (270 тыс. т), поселок Рефтинский Свердловской области (230 тыс. т), Междуреченск в Кемеровской области (195 тыс. т), Магнитогорск (186 тыс. т), Воркута (152 тыс. т), Уфа (142 тыс. т) и Ангарск (128 тыс. т). По данными наблюдений за химическим составом атмосферных осадков, как и в предыдущие годы, в 2020 году зафиксированы самые загрязненные атмосферные осадки сульфатами, составившими 36,1 мг/л выпавшими в Норильске.

Кроме того, опубликован рейтинг федеральных округов по объемам выбросов от стационарных объектов. На первом месте оказался Сибирский федеральный округ (33% всех выбросов), на втором — Уральский (20,4%). В тройку также попал Приволжский федеральный округ, далее идут Центральный, Северо-Западный, Дальневосточный, Южный федеральные округа, самым чистым признан Северо-Кавказский. Распределение мест в рейтинге достаточно точно показывает концентрацию крупнейших металлургических, нефтехимических и теплоэнергетических компаний, использующих грязные виды топлива, — заметила Светлана Радионова. — В самых загрязненных районах находятся предприятия компаний «Русал», «Норникель», «СУЭК-Кузбасс», ПАО «Мечел», «Евраз», «Сибантрацит», «Газпромнефть», «Лукойл», «Роснефть» и другие.

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