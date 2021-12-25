По итогам года климатологи отмечают нарастание глобального потепления на Земле

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

25 декабря 2021, 10:23 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: pixabay.com

Год подходит к концу, редакция «Аргументов недели» решила обратится к соответствующим отчётам различных климатических организаций, чтобы на их основе попытаться определить, что произошло на нашей планете из-за глобального потепления. Прошедший год оказался экстремально теплым как в России, так и в целом на Земле. Скорость глобального потепления в период с 1976 г. по 2020 г. составляет, по данным Центра Хэдли (метеослужбы Соединенного Королевства), 0,18°С за десятилетие и только за этот период глобальная температура выросла на 0.8°С. По оценке Росгидромета, скорость потепления в среднем по России значительно превосходит среднюю по земному шару. Рекордные за период наблюдений с 1936 г. аномалии наблюдались зимой (в среднем по Российской Федерации – около +5,00°C). 2020 г. стал необычайно теплым, отметившись максимальными значениями не только среднегодовой температуры, но и для всех сезонов, кроме лета, начиная с 1936 года.

По данным Росгидромета, в 2020 г. на территории Российской Федерации отмечалась одна тысяча опасных гидрометеорологических явлений, включая агрометеорологические и гидрологические. Это на 97 явлений больше, чем в 2019 г., тогда их было 903. С продолжающимся потеплением связаны изменения состояния вечной мерзлоты, деградация которой может иметь многочисленные негативные эффекты для природных и техногенных систем. Согласно наблюдениям, уровень загрязнения воздуха во многих городах Российской Федерации является высоким и очень высоким. В условиях сильного атмосферного загрязнения проживают 9,6 млн чел., что составляет 9% городского населения страны.

Изменения выбросов уровня углекислого газа

Уровень концентрации углекислого газа в атмосфере северных широт достиг в 2020 г. очередного максимума. Среднегодовое значение на фоновых станциях превысило 415 млн в минус первой степени, а максимальные за год концентрации, наблюдаемые в зимние месяцы, превысили значение 420 млн в минус первой степени. Анализ изменчивости концентрации парниковых газов выполнен на основе результатов измерений в приземном слое атмосферы. Динамика содержания парниковых газов над центром Европейской территории России тоже увеличивается. Так, за последние 5 лет с 2016 г. по 2020 г. среднегодовая концентрация СО2 увеличилась на 11 млн в минус первой степени , СН4 на 11 млрд в минус первой степени , N2O на 7 млрд в минус первой степени , концентрация метана также продолжает увеличиваться.

Радиационный фон и содержание озона

Радиационный фон в 2020 году на территории России в целом был близок к норме. Что касается содержания озона, то над северными регионами территории России в зимне-весенний период 2020 года наблюдались продолжительные отрицательные аномалии ежедневных значений общего содержания озона. Дефицит достигал 60%. Причина этого – образование и динамика сильно развитого циркумполярного вихря над Арктикой, что привело к продолжительной отрицательной аномалии полярного арктического озона. В 2020 году зарегистрированы максимальные по величине за все годы наблюдений с 1979 года отрицательные аномалии суточных значений полярного озона в Арктике. В Антарктике, такая аномально низкая концентрация полярного озона вообще наблюдалась впервые.

Новый Бюллетень по качеству воздуха и климату, опубликованный Всемирной метеорологической организацией (ВМО) при участии CAMS, показал, что метеорологические экстремальные явления, вызванные изменением климата и окружающей среды, вызвали беспрецедентные песчаные и пыльные бури и лесные пожары, которые повлияли на качество воздуха в 2020-м. Эта тенденция сохранилась и в 2021 году.

Лесные пожары

Лесные пожары в Республике Саха на северо-востоке Сибири горели с июня по сентябрь. Такая же ситуация с крупными лесными пожарами наблюдалась в Северной Америке: в некоторых частях Канады, а также у тихоокеанского северо-запада и Калифорнии. Июль и август стали рекордным месяцем в мире по выбросам. По данным GFAS в июле они составили 1258,8 мегатонны CO2. Более половины углекислого газа было вызвано пожарами в Северной Америке и Сибири. Август также был «рекордным» месяцем для пожаров, выпустив примерно 1384,6 мегатонны CO2 в атмосферу. Лесные пожары в Арктике выбросили 66 мегатонн CO2 в период с июня по август 2021 года. Расчетный СО2 выбросы от природных пожаров в целом по России с июня по август составили 970 мегатонн, при этом на Республику Саха и Чукотку приходится 806 мегатонн.

Самые грязные реки и города

В новом докладе Минприроды перечисляются самые грязные реки и города России. Первые три места по экстремальному загрязнению рек занимают Обь, Волга и Амур. Водные экосистемы являются одними из наиболее уязвимых. Проведенный анализ позволяет выделить следующие проблемы в сфере охраны и использования водных ресурсов в Российской Федерации: высокий объем сточных вод, сбрасываемых в поверхностные водные объекты без очистки или недостаточно очищенных; истощение водных ресурсов; нарушение естественного стока вод в ходе антропогенной деятельности. По показателю удельного объема сброса загрязненной сточной воды на душу населения без очистки в 2020 году лидировали Республика Коми, Томская область и Республика Карелия.

В список городов с самым грязным воздухом вошли: шесть городов в Иркутской области (Вихоревка, Зима, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово и Шелехов), три города в Красноярском крае (Канск, Минусинск и Норильск) и две региональные столицы (столица Тувы Кызыл, город Селенгинск в Бурятии и столица этой республики Улан-Удэ, а также Чита и Южно-Сахалинск). Самым грязным остается воздух в Норильске. Судя по списку, программа «Чистый воздух» серьезно пробуксовывает, как и программа по отчистке рек.

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова опубликовала рейтинг основных городов-загрязнителей, где по-настоящему трудно дышать. В него вошли Норильск (1,875 млн т выбросов), Череповец (280 тыс. т), Новокузнецк (278 тыс. т), Липецк (270 тыс. т), поселок Рефтинский Свердловской области (230 тыс. т), Междуреченск в Кемеровской области (195 тыс. т), Магнитогорск (186 тыс. т), Воркута (152 тыс. т), Уфа (142 тыс. т) и Ангарск (128 тыс. т). По данными наблюдений за химическим составом атмосферных осадков, как и в предыдущие годы, в 2020 году зафиксированы самые загрязненные атмосферные осадки сульфатами, составившими 36,1 мг/л выпали в Норильске.

Самые грязные федеральные округа

Кроме того, опубликован рейтинг федеральных округов по объемам выбросов от стационарных объектов. На первом месте оказался Сибирский федеральный округ (33% всех выбросов), на втором — Уральский (20,4%). В тройку также попал Приволжский федеральный округ, далее идут Центральный, Северо-Западный, Дальневосточный, Южный федеральные округа, самым чистым признан Северо-Кавказский. Распределение мест в рейтинге достаточно точно показывает концентрацию крупнейших металлургических, нефтехимических и теплоэнергетических компаний, использующих грязные виды топлива, — заметила Светлана Радионова. — В самых загрязненных районах находятся предприятия компаний «Русал», «Норникель», «СУЭК-Кузбасс», ПАО «Мечел», «Евраз», «Сибантрацит», «Газпромнефть», «Лукойл», «Роснефть» и другие.

30% растений находится на грани исчезновения

Botanic Gardens Conservation International – международная организация по сохранению растений BGCI выпустил доклад о состоянии деревьев в мире, где 30% находится на грани исчезновения. Согласно отчёту, под угрозой находятся 17 500 видов деревьев – это почти треть от общего разнообразия в мире. Например, на Мадагаскаре могут исчезнуть 59% местных пород. В целом по планете опасность угрожает не только экзотическим растениям, но также многим видам дубов и клёнов. В качестве основной исторической причины называется вырубка лесов для нужд сельского хозяйства. Но в 21 веке появилась новая угроза - изменение климата. Авторы обращают внимание на то, что люди, сосредоточившись на защите животных, не замечают проблему колоссального масштаба. Деревья тоже нуждаются в нашей помощи.

По статистике, ежегодно в России вырубается 1,2 - 1,3 млн га леса, еще 3-4 млн га в среднем погибают в лесных пожарах. Очевидно, что по результатам текущего года вторая цифра будет существенно выше. Уже в Якутии сгорело более 8 млн га, а всего в России по данным на декабрь сгорело более 18 млн га лесов.

Потерянные навсегда виды животных

В этом году Минприроды отнесло к нулевой категории редкости таких животных из Красной книги России, как лошадь Пржевальского, красноногий ибис, чернобрюхий глухарь, овсянка Янковского, тюлень-монах и кулан. Эти субъекты живого мира признаны «вероятно исчезнувшими» с территории России. Важной характеристикой оценки состояния охотничьих ресурсов является численность основных видов добываемых животных, которые разделены на группы: копытные, пушные, птицы и медведи. В 2020 г. множество охотничьих видов демонстрировали отрицательную динамику. Так, численность снежного барана сократилась на 6,2%, сибирского горного козла – на 2,4%, корсака – на 4,3%, хорей – на 6,4%, бурого медведя – на 1%.

Добыча ископаемых, техногенные катастрофы и мусор

В 2020 г. по сравнению с 2019 г. отмечено уменьшение добычи алмазов (87,6% к уровню 2019 г.), меди (96,6%), нефти (90,6%), природного газа (93,6%). Это привело к некоторому снижению нагрузки на окружающую среду. Небольшой рост добычи полезных ископаемых установлен по железным рудам (на 3,6%), калийным солям (на 1,3%), золоту (на 1,2%) и металлам платиновой группы (на 1,1%).

В 2020 г. на трубопроводах было зарегистрировано 15000 порывов, что на 17,8% меньше, чем в 2019 г., и на 40,2% меньше, чем в 2011 году.

По данным Росприроднадзора, в 2020 году было зафиксировано 49 аварий, связанных с разливом нефтепродуктами. Главными причинами аварий в России является износ инженерного оборудования предприятий и отказ от его замены. Как пример, ТЭЦ-3 в Кайеркане (район Норильска) в мае 2020 года произошел разлив дизельного топлива при разгерметизации бака. В результате утечки более 21 тыс. тонн дизельного топлива разлились далеко за пределы промзоны, из них по предварительной оценке 6 тыс. тонн попали в грунт, и 15 тыс. тонн в реки Амбарная и Далдыкан, впадающие в крупное озеро Пясино (площадью 735 км² — 3-е по площади в Красноярском крае и 16-е в России), из которого вытекает река Пясина, впадающая в Карское море. Это одна из крупнейших утечек нефтепродуктов в арктической зоне в истории, создающая угрозу для экосистемы Северного Ледовитого океана.

Крупнейшей аварией 2021 года в России считаются разлив нефти на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском в августе. Общая сумма ущерба окружающей среде от происшествия оценивается в сумму более 4 млрд рублей.

По количеству отходов, год порадовал, на территории Российской Федерации за 2020 образовалось 6955,7 млн т отходов производства и потребления, что на 10,3% меньше, чем в 2019 году.

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