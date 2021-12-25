Аргументы Недели Общество  → Природа 13+

По итогам года климатологи отмечают нарастание глобального потепления на Земле

, 10:23 , Специальный корреспондент

По итогам года климатологи отмечают нарастание глобального потепления на Земле
Фото: pixabay.com

Год подходит к концу, редакция «Аргументов недели» решила обратится к соответствующим отчётам различных климатических организаций, чтобы на их основе попытаться определить, что произошло на нашей планете из-за глобального потепления. Прошедший год оказался экстремально теплым как в России, так и в целом на Земле. Скорость глобального потепления в период с 1976 г. по 2020 г. составляет, по данным Центра Хэдли (метеослужбы Соединенного Королевства), 0,18°С за десятилетие и только за этот период глобальная температура выросла на 0.8°С. По оценке Росгидромета, скорость потепления в среднем по России значительно превосходит среднюю по земному шару. Рекордные за период наблюдений с 1936 г. аномалии наблюдались зимой (в среднем по Российской Федерации – около +5,00°C). 2020 г. стал необычайно теплым, отметившись максимальными значениями не только среднегодовой температуры, но и для всех сезонов, кроме лета, начиная с 1936 года. 

     По данным Росгидромета, в 2020 г. на территории Российской Федерации отмечалась одна тысяча опасных гидрометеорологических явлений, включая агрометеорологические и гидрологические. Это на 97 явлений больше, чем в 2019 г., тогда их было 903. С продолжающимся потеплением связаны изменения состояния вечной мерзлоты, деградация которой может иметь многочисленные негативные эффекты для природных и техногенных систем. Согласно наблюдениям, уровень загрязнения воздуха во многих городах Российской Федерации является высоким и очень высоким. В условиях сильного атмосферного загрязнения проживают 9,6 млн чел., что составляет 9% городского населения страны. 

Изменения выбросов уровня углекислого газа

      Уровень концентрации углекислого газа в атмосфере северных широт достиг в 2020 г. очередного максимума. Среднегодовое значение на фоновых станциях превысило 415 млн в минус первой степени, а максимальные за год концентрации, наблюдаемые в зимние месяцы, превысили значение 420 млн в минус первой степени. Анализ изменчивости концентрации парниковых газов выполнен на основе результатов измерений в приземном слое атмосферы.  Динамика содержания парниковых газов над центром Европейской территории России тоже увеличивается. Так, за последние 5 лет с 2016 г. по 2020 г. среднегодовая концентрация СО2 увеличилась на 11 млн в минус первой степени , СН4 на 11 млрд в минус первой степени , N2O на 7 млрд в минус первой степени , концентрация метана также продолжает увеличиваться. 

Радиационный фон и содержание озона

       Радиационный фон в 2020 году на территории России в целом был близок к норме. Что касается содержания озона, то над северными регионами территории России в зимне-весенний период 2020 года наблюдались продолжительные отрицательные аномалии ежедневных значений общего содержания озона. Дефицит достигал 60%. Причина этого – образование и динамика сильно развитого циркумполярного вихря над Арктикой, что привело к продолжительной отрицательной аномалии полярного арктического озона. В 2020 году зарегистрированы максимальные по величине за все годы наблюдений с 1979 года отрицательные аномалии суточных значений полярного озона в Арктике. В Антарктике, такая аномально низкая концентрация полярного озона вообще наблюдалась впервые. 

      Новый Бюллетень по качеству воздуха и климату, опубликованный Всемирной метеорологической организацией (ВМО) при участии CAMS, показал, что метеорологические экстремальные явления, вызванные изменением климата и окружающей среды, вызвали беспрецедентные песчаные и пыльные бури и лесные пожары, которые повлияли на качество воздуха в 2020-м. Эта тенденция сохранилась и в 2021 году. 

Лесные пожары

      Лесные пожары в Республике Саха на северо-востоке Сибири горели с июня по сентябрь. Такая же ситуация с крупными лесными пожарами наблюдалась в Северной Америке: в некоторых частях Канады, а также у тихоокеанского северо-запада и Калифорнии. Июль и август стали рекордным месяцем в мире по выбросам. По данным GFAS в июле они составили 1258,8 мегатонны CO2. Более половины углекислого газа было вызвано пожарами в Северной Америке и Сибири. Август также был «рекордным» месяцем для пожаров, выпустив примерно 1384,6 мегатонны CO2 в атмосферу.  Лесные пожары в Арктике выбросили 66 мегатонн CO2 в период с июня по август 2021 года. Расчетный СО2 выбросы от природных пожаров в целом по России с июня по август составили 970 мегатонн, при этом на Республику Саха и Чукотку приходится 806 мегатонн. 

Самые грязные реки и города

       В новом докладе Минприроды перечисляются самые грязные реки и города России. Первые три места по экстремальному загрязнению рек занимают Обь, Волга и Амур. Водные экосистемы являются одними из наиболее уязвимых. Проведенный анализ позволяет выделить следующие проблемы в сфере охраны и использования водных ресурсов в Российской Федерации: высокий объем сточных вод, сбрасываемых в поверхностные водные объекты без очистки или недостаточно очищенных; истощение водных ресурсов; нарушение естественного стока вод в ходе антропогенной деятельности. По показателю удельного объема сброса загрязненной сточной воды на душу населения без очистки в 2020 году лидировали Республика Коми, Томская область и Республика Карелия. 

      В список городов с самым грязным воздухом вошли: шесть городов в Иркутской области (Вихоревка, Зима, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово и Шелехов), три города в Красноярском крае (Канск, Минусинск и Норильск) и две региональные столицы (столица Тувы Кызыл, город Селенгинск в Бурятии и столица этой республики Улан-Удэ, а также Чита и Южно-Сахалинск). Самым грязным остается воздух в Норильске. Судя по списку, программа «Чистый воздух» серьезно пробуксовывает, как и программа по отчистке рек. 

     Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова опубликовала рейтинг основных городов-загрязнителей, где по-настоящему трудно дышать. В него вошли Норильск (1,875 млн т выбросов), Череповец (280 тыс. т), Новокузнецк (278 тыс. т), Липецк (270 тыс. т), поселок Рефтинский Свердловской области (230 тыс. т), Междуреченск в Кемеровской области (195 тыс. т), Магнитогорск (186 тыс. т), Воркута (152 тыс. т), Уфа (142 тыс. т) и Ангарск (128 тыс. т). По данными наблюдений за химическим составом атмосферных осадков, как и в предыдущие годы, в 2020 году зафиксированы самые загрязненные атмосферные осадки сульфатами, составившими 36,1 мг/л выпали в Норильске. 

По итогам года климатологи отмечают нарастание глобального потепления на Земле

По итогам года климатологи отмечают нарастание глобального потепления на Земле

Самые грязные федеральные округа

       Кроме того, опубликован рейтинг федеральных округов по объемам выбросов от стационарных объектов. На первом месте оказался Сибирский федеральный округ (33% всех выбросов), на втором — Уральский (20,4%). В тройку также попал Приволжский федеральный округ, далее идут Центральный, Северо-Западный, Дальневосточный, Южный федеральные округа, самым чистым признан Северо-Кавказский. Распределение мест в рейтинге достаточно точно показывает концентрацию крупнейших металлургических, нефтехимических и теплоэнергетических компаний, использующих грязные виды топлива, — заметила Светлана Радионова. — В самых загрязненных районах находятся предприятия компаний «Русал», «Норникель», «СУЭК-Кузбасс», ПАО «Мечел», «Евраз», «Сибантрацит», «Газпромнефть», «Лукойл», «Роснефть» и другие. 

30% растений находится на грани исчезновения

      Botanic Gardens Conservation International – международная организация по сохранению растений BGCI выпустил доклад о состоянии деревьев в мире, где 30% находится на грани исчезновения.  Согласно отчёту, под угрозой находятся 17 500 видов деревьев – это почти треть от общего разнообразия в мире. Например, на Мадагаскаре могут исчезнуть 59% местных пород. В целом по планете опасность угрожает не только экзотическим растениям, но также многим видам дубов и клёнов. В качестве основной исторической причины называется вырубка лесов для нужд сельского хозяйства. Но в 21 веке появилась новая угроза - изменение климата. Авторы обращают внимание на то, что люди, сосредоточившись на защите животных, не замечают проблему колоссального масштаба. Деревья тоже нуждаются в нашей помощи. 

         По статистике, ежегодно в России вырубается 1,2 - 1,3 млн га леса, еще 3-4 млн га в среднем погибают в лесных пожарах. Очевидно, что по результатам текущего года вторая цифра будет существенно выше. Уже в Якутии сгорело более 8 млн га, а всего в России по данным на декабрь сгорело более 18 млн га лесов. 

Потерянные навсегда виды животных

      В этом году Минприроды отнесло к нулевой категории редкости таких животных из Красной книги России, как лошадь Пржевальского, красноногий ибис, чернобрюхий глухарь, овсянка Янковского, тюлень-монах и кулан. Эти субъекты живого мира признаны «вероятно исчезнувшими» с территории России. Важной характеристикой оценки состояния охотничьих ресурсов является численность основных видов добываемых животных, которые разделены на группы: копытные, пушные, птицы и медведи. В 2020 г. множество охотничьих видов демонстрировали отрицательную динамику. Так, численность снежного барана сократилась на 6,2%, сибирского горного козла – на 2,4%, корсака – на 4,3%, хорей – на 6,4%, бурого медведя – на 1%. 

Добыча ископаемых, техногенные катастрофы и мусор

        В 2020 г. по сравнению с 2019 г. отмечено уменьшение добычи алмазов (87,6% к уровню 2019 г.), меди (96,6%), нефти (90,6%), природного газа (93,6%). Это привело к некоторому снижению нагрузки на окружающую среду. Небольшой рост добычи полезных ископаемых установлен по железным рудам (на 3,6%), калийным солям (на 1,3%), золоту (на 1,2%) и металлам платиновой группы (на 1,1%). 

В 2020 г. на трубопроводах было зарегистрировано 15000 порывов, что на 17,8% меньше, чем в 2019 г., и на 40,2% меньше, чем в 2011 году.

По данным Росприроднадзора, в 2020 году было зафиксировано 49 аварий, связанных с разливом нефтепродуктами. Главными причинами аварий в России является износ инженерного оборудования предприятий и отказ от его замены. Как пример, ТЭЦ-3 в Кайеркане (район Норильска) в мае 2020 года произошел разлив дизельного топлива при разгерметизации бака. В результате утечки более 21 тыс. тонн дизельного топлива разлились далеко за пределы промзоны, из них по предварительной оценке 6 тыс. тонн попали в грунт, и 15 тыс. тонн в реки Амбарная и Далдыкан, впадающие в крупное озеро Пясино (площадью 735 км² — 3-е по площади в Красноярском крае и 16-е в России), из которого вытекает река Пясина, впадающая в Карское море. Это одна из крупнейших утечек нефтепродуктов в арктической зоне в истории, создающая угрозу для экосистемы Северного Ледовитого океана.

Крупнейшей аварией 2021 года в России считаются разлив нефти на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском в августе. Общая сумма ущерба окружающей среде от происшествия оценивается в сумму более 4 млрд рублей.

     По количеству отходов, год порадовал, на территории Российской Федерации за 2020 образовалось 6955,7 млн т отходов производства и потребления, что на 10,3% меньше, чем в 2019 году.

 

 

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

Политика

Песков заявил, что Москва хотела бы получить от США и НАТО скорейшего ответа на предложения по безопасности

Песков заявил, что Москва хотела бы получить от США и НАТО скорейшего ответа на предложения по безопасности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва заинтересована в том, чтобы как можно скорее получить от США и НАТО ответ на свои предложения по гарантиям безопасности.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Общество

Общество

Общество

Общество