В Солнечной системе замечена самая большая комета за всю историю и это почти планета

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9 июля 2021, 15:21

Фото: соцсети

Астрономы обнаружили объект, который движется ко внутренней солнечной системе. Его орбита составляет 600 000 лет. Недавно ученые идентифицировали объект 2014 UN271, проанализировав данные Dark Energy Survey, полученные в период с 2014 по 2018 годы. Напомним, Dark Energy Survey — это астрономический обзор в видимой и ближней инфракрасной области спектра, целью которого является изучение динамики расширения Вселенной и роста ее крупномасштабной структуры. Об этом сообщает «Хайтек».

Предварительная оценка объекта показала, что его ширина составляет от 100 до 370 км. Ученые предполагают, что это аналог карликовой планеты либо комета.

Сам по себе 2014 UN271 больше огромной кометы Сарабата C/1729 P1 и один из самых больших объектов Облака Оорта из когда-либо обнаруженных. «Это похоже на карликовую планету!» — заявил Сэм Дин, гражданский астроном, в сообщении на форуме Minor Planet Mailing List (MPML).

Исследователи заинтересовались также орбитой объекта. Судя по всему, 2014 UN271 путешествует между внутренней Солнечной системой и облаком Оорта на протяжении 612 190 лет.

Облако Оорта — гипотетическая сферическая область Солнечной системы, являющаяся источником долгопериодических комет. Инструментально существование облака Оорта не подтверждено, однако многие косвенные факты указывают на его существование.

Сейчас UN271 2014 находится примерно в 22 астрономических единицах (а. е.) от Солнца (для справки, Земля находится на расстоянии 1 а. е. от звезды). В ближайшем будущем, а именно в 2031 году, объект пройдет в пределах 10,9 а. е. от Солнца, почти достигнув орбиты Сатурна.

Думаю, что этой новостью уже заинтересовались голливудские сценаристы и «снаряжают» экспедицию с целью спасти мир. Где США в очередной раз продемонстрируют свою «суперсилу». Ну а если серьезно, то очень хочется понять, как это может отразиться на Земле, поскольку, она метео чувствительна к большинству космических процессов.

Как пример, ученые давно наблюдают за вспышками на солнце и солнечным ветром и за магнитными бурями. Эти процессы напрямую влияют на земные катаклизмы, по ним прогнозируют сход оползней, активизацию вулканов и землетрясений.

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