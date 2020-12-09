Солнечная кухня земных катастроф

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9 декабря 2020, 11:30 [ «Аргументы Недели», Мария Шарковская, Специальный корреспондент ]

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На сегодняшний день, актуальность прогнозов связанных с опасными геологическими процессами остра как никогда. Огромное по своим масштабам преобразование окружающей среды под воздействием интенсивного техногенного, климатического воздействия привило к ухудшению условий обитания человека и создает угрозу его здоровью и жизни. Своевременная оценка опасных геологических процессов (ОГП) позволит не только видеть реальную современную экологическую ситуацию, но и дать краткосрочный и долгосрочный прогноз происходящим изменениям. К опасным экзогенным (происходящие на поверхности Земли) процессам (ЭГП) относятся: оползни, сели, карстовые провалы, эрозия, лавины, склоновый смыв, обвалы, осыпи, курумы. На проявление, которых влияют не только многие внешние и внутренние природные факторы, но и сам человек.

В последнее десятилетие ущерб от природных катастроф стремительно растет. Как тревожащее явление эксперты из высокогорного геофизического института (город Нальчик, Россия) называют прекращение, примерно с 1991 года, наблюдения за режимом опасных экзогенных процессов. Это было связано с экономическими трудностями после распада СССР. Ранее, прогнозы катастроф составлялись на федеральном, региональном и локальном уровнях, особое внимание уделялось долговременным предсказаниям.



Сейчас, наблюдения за ЭГП начинают восстанавливаться, но, при их составлении уже необходимо учитывать изменение в развитии самих факторов, предваряющих опасные геологические процессы в наше время. Существенная проблема возникает на федеральном уровне при составлении долговременных прогнозов. В соответствии с методикой Всероссийского научно-исследовательского института гидрогеологии и Инженерной геологии – ВСЕГИНГЕО (институт уже не тот, каким был раньше, сейчас от него осталось одно название), принятой в 1999 году, для выявления основной тенденции развития процессов (ЭГП), ранее учитывались циклический характер и наличие существенной связи ЭГП, с солнечной активностью. Считалось, что многолетние данные (выраженных в числах Вольфа), наблюдаемые с 1749 года, позволяют экстраполировать изменения, а, следовательно, и тенденцию связанных с ней природных явлений на много лет вперед. Важным при составлении прогноза было наблюдение за изменениями солнечной активности в четко выраженных 11-летних циклах, к которым были приурочены проявления ОГП в различных регионах России. Однако в настоящее время наблюдается нарушения в проявлениях этих циклов и пятна на Солнце практически отсутствуют.

По данным научного сотрудника Института географии РАН Нины Константиновны Кононовой, долгосрочные прогнозы активности опасных геологических процессов целесообразно составлять на основании наблюдений за развитием атмосферной циркуляции Северного полушария. Следует отметить, что составление таких прогнозов возможно только при межведомственном взаимодействии (МЧС, Росгидромет, МПР), это особенно важно в период аномальных погодных явлений. Очень большое значение имеет техническое оснащение, остро необходимо использование современных приборов при ведении мониторинга.

Для повышения точности оперативной оценки опасности возникновения селей, оползней и других ОГП, необходимо анализировать гидрометеорологические, сейсмические процессы и одновременно проявления активности Солнца. В конце концов определяющими являются показатели параметров солнечно-земных связей. Выводы об опасности проявления ЭГП делаются на основании характеристик космической погоды (учитывается весь комплекс переменных космических факторов, влияющих на Землю). Активность Солнца влияет на развитие ОГП за счет энергии плазмы - инжекций солнечного ветра в приповерхностную область Земли.

В исследованиях другого крупного специалиста в этой области И.В. Мальневой отмечены крупнейшие катастрофы, связанные с разрушительной активизацией оползней и селей. Рассмотрено взаимодействие природных и техногенных факторов при формировании данных процессов. Для оценки климатических изменений, влияющих на возникновение крупнейших катастроф использована типизация циркуляции атмосферы Северного полушария Земли, разработанная под руководством известнейшего советского климатолога Б.Л. Дзердзеевского. В настоящее время при прогнозировании ОГП кроме климатических метаморфоз на планете учитываются изменения солнечной активности и состояние космической «погоды».

Плазма солнечного ветра вблизи орбиты Земли имеет скорость 300-800 км/с и более, концентрация в ней протонов составляет 0,1-10 см -3, а наибольшая амплитуда всплесков скорости доходит до 1800 км/с и более. Эти измеримые и имеющие отношения к планете Земля факторы дестабилизируют атмосферное пространство или иногда захватывают его, слои грунтовых массивов в литосфере, грунтовые воды и тела ледников. Физически это означает проникновение в эти сферы солнечной энергии.

Исследования И.В. Мальневой показали, что в период формирования и прохождения селей наблюдались изменения количественно - временных значений плотности и скорости плазмы и энергии солнечного ветра. Данные поступали с орбитальных космических аппаратов SOHO, ACE, NOAA POES.

Например, связанные с возникновением мощнейшего селевого потока, сошедшего в районе Герхожан-су, продолжавшегося с 18 по 25 июля 2000 года, показатели скорости солнечного ветра, зафиксированного накануне с 13 по 17 июля, изменились с 600 км/с до 1000 км/с, а плотность протонов к 13 июлю достигала 14-22 на см3.

Во время катастрофических наводнений, селей, оползней на Северном Кавказе летом 2002 года, скорость солнечного ветра (в июле) превышала 700 км/с, а плотность протонов (в июне) доходила до 19 см3. Накануне обвала ледника Колка (Кармадонское ущелье, Северная Осетия) случившегося 20 сентября 2002 года – скорость солнечного ветра, наблюдаемая 18-19 сентября, превышала 700 км/с. Напоминаем, что именно в той катастрофе погибла съемочная группа Сергея Бодрова. Перед сильнейшем наводнением затопившем Крымск (Краснодарский край) 6-7 июля 2012 года – по данным, полученным со спутников, начиная с 1 июля скорость солнечного ветра превышала 650 км/с.

Безусловно, вышеприведенные исследования требуют дальнейшего изучения для понимания уровня взаимодействия различных показателей. Конечно, предотвратить даже предвиденные катастрофические события не возможно, но при систематическом ведении мониторинга ЭГП, составление графиков их активности, можно делать прогнозы и свести к минимуму негативные последствия для наиболее проблемных в этом отношении регионов и успеть вовремя принять соответствующие меры, чтобы избежать человеческих жертв. При получении данных об изменении параметров «космической погоды» своевременном их анализе и сопоставлении этих данных с базой мест ,где активно развиваются ЭГП (создание и ведение такой базы – отдельная объемная проблема), человечество получает 2-3 дня форы до начала катастрофы, за это время можно провести эвакуацию людей из населенных пунктов, которые окажутся под жестким воздействием опасных геологических явлений.

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