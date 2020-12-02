Сейчас на экологически неблагоприятной территории нашей страны проживает более 70% населения

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2 декабря 2020, 09:31 [ «Аргументы Недели», Мария Шарковская, Специальный корреспондент ]

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Экологическая безопасность входит в число приоритетных направления Стратегии национальной безопасности Российский Федерации (Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683) и определяется как состояние защищенности окружающей среды и человека от негативного воздействия хозяйственной или иной деятельности, чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера и их последствий.

По данным института Геологии им. Е.М. Сергеева РАН, (город Москва) в последнее десятилетие отмечается устойчивый ежегодный рост числа стихийных бедствий и техногенных катастроф на 5-7%, с повышением ущерба на 5-10%, увеличением числа жертв на 6-12%. Количество пострадавших, от ЧС, ежегодно составляет 100 тыс.-200 тыс. человек. Ущерб от опасных гидрометеорологических явлений составляет до 1% валового внутреннего продукта (ВВП).

Все упомянутое относится к угрозам геоэкологической составляющей общей экологической безопасности, от которых зависит качество окружающей среды и как следствие здоровье населения, а в не столь отдаленном будущем – выживание человека. Учитывая рост темпов урбанизации, как в мире, так и в России (по прогнозам аналитиков к 2025 году в крупных населенных пунктах РФ будет проживать 81% населения).

Ученый, член Российской академии наук (РАН) Виктор Осипов считает, что глобальная проблема безопасности катастрофических природных явлений должна рассматриваются в числе важнейших дестабилизирующих факторов, препятствующих устойчивому развитию человечества. Статистический анализ катастрофических событий показывает, что их количество неуклонно растет как в мире в целом, так и в отдельных странах. При этом величина ущерба возрастает в последнее время в два раза быстрее. Это означает, что развитие техносферы на Земле идет без достаточного учета пространственного распределения природных опасностей и создания инженерной зашиты.

В 1991 году, после распада СССР, на территории ранее единой страны, образовалось 15 независимых государств, соответственно образовались новые границы, а существующие общие геоэкологические проблемы стали трансграничными. 22 января 1993 года Совет глав правительств СНГ принял Соглашение о взаимодействии в области предупреждения и ликвидаций последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Также, способствующем решению геоэкологических проблем, крупным объединением является Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). Которая придает большое значение вопросам природопользования и охраны окружающей среды (совместная разработка и эксплуатация месторождений, улучшение экологии Аральского моря, охрана трансграничных рек от загрязнения, взаимодействие в обеспечении экологической безопасности). Однако, несмотря на целый ряд принятых законодательно-правовых документов, в целом отсутствует комплексный подход и единая научно-техническая политика. Например, для территории СССР составлялась единая карта сейсмической опасности, в разработке которой принимали участие научно-исследовательские институты всех республик (последняя была издана в 1978 году). Сейчас, каждая страна разрабатывает собственные карты сейсмической опасности, и на их основе строятся карты и прогнозы сейсмического риска, которые не учитывают трансграничные риски и не согласуются с картами соседних стран. Нет единой шкалы для оценки сейсмической уязвимости зданий и сооружений.

По данным исследования института геоэкологии им. Е.М. Сергеева РАН, на сейсмоопасных территориях стран Центральной Азии (ЦА) проживает большая часть населения и расположены жилые, гражданские и промышленные здания и сооружения, где проблема оценки сейсмических рисков является особенно актуальной. А территория государств - участников СНГ занимает значительную часть евразийского континента и составляет более 22 млн. км кв . В каждой стране проводятся исследования, но особую важность имеет создание международных трансграничных проектов, которые смогут объединить в своих рамках все страны, входящие в региональные международные организации на евразийском пространстве.

Еще одну серьезную проблему рассмотрел Высокогорный геофизический институт (город Нальчик, Россия) – это прогнозирование опасных геологических процессов. После 1991 года наблюдения за экзогенными геологическими процессами (ЭГП) практически прекратились. В настоящее время, население нуждается в оперативных прогнозах, которые позволят за несколько дней, даже часов предупредить о возможной опасности. Долговременные прогнозы, которые рассматриваются в общей схеме прогнозирования, по-прежнему имеют большое значение, но при их составлении необходимо учитывать изменения в развитии изменяющихся геологических процессов на современном этапе, где существенная проблема возникает на Федеральном уровне.

За годы независимости в постсоветских странах приняты десятки законов по защите окружающей среды, но решение общих и частных геологических проблем в отдельно взятой республике невозможно, так как все они взаимосвязаны, катастрофы и их последствия в одной стране, зачастую, распространяются на соседей. При всем сегодняшнем изобилии документов по защите окружающей среды, отсутствует координация действий и консолидация усилий в этом направлении.