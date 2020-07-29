В Хакасии зафиксировано землетрясения магнитудой более 3 баллов

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29 июля 2020, 09:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: xakac.info

Хакасия. Фото: сайт правительства РХ.

В ночь на среду в 32 километрах от Абакана произошло землетрясение.

Как сообщили в Алтае-Саянском филиале Единой Геофизической службы РАН, точное время землетрясения – 5 утра по местному времени.

«Очаг землетрясения находился примерно в 32 километрах от города Абакана, недалеко от автодороги Абакан - Саяногорск, в районе села Новомихайловка. Магнитуда землетрясения составила 3,1 балла», – говорится в сообщении.

Ранее в Хакасии спасатели нашли тела двух погибших от удара молнии туристов. Мужчины в возрасте 35 и 36 лет отправились на прогулку в тайгу, но не вернулись в назначенный срок.