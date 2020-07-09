В Хакасии спасатели нашли тела двух погибших от удара молнии туристов

Аргументы Недели → Происшествия 13+

9 июля 2020, 07:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ren.tv

Молния. Фото: pixabay.com

Двух туристов в Хакасии убило разрядом молнии. Тела пропавших в тайге мужчин нашли спасатели.

Тела разыскиваемых туристов были обнаружены в урочище вершины реки Харатас в 120 километрах от села Усть-Бюрь.

В начале июля туристов в возрасте 35 и 36 лет отправились на прогулку в тайгу, но не вернулись в назначенный срок. Спасатели организовали поиски пропавших.

Сообщается, что «тела погибших находились около дерева и имеют следы воздействия разряда молнии, иных телесных повреждений при внешнем осмотре не выявлено».

След от молнии также обнаружен на дереве. По данному факту СУ СК по Красноярскому краю и Хакасии начата проверка.