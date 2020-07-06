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Удар молнии по вратарю из Подмосковья попал на видео

, 16:44 [ «Аргументы Недели» ]

Удар молнии по вратарю из Подмосковья попал на видео
фото:молния, pixabay.com

Представители футбольного клуба «Знамя Труда» опубликовали видео, на котором показано попадание молнии в 16-летнего вратаря команды Ивана Закборовского во время тренировки. Отмечается, что после происшествия молодого человека ввели в искусственную кому.

На размещённых кадрах можно заметить, как Иван ведет мяч по полю, а через несколько секунд падает от удара молнии. Кроме того, вокруг подростка появляются небольшие клубы черного дыма. В подмосковном ФК пояснили, что жизни спортсмена уже ничего не угрожает.

«На сегодня состояние стабильное, кардиограмма в норме, сильные ожоги на месте входа и выхода разряда молнии», - уточнили в клубе.

Напомним, что сразу после инцидента пострадавшего доставили в клинику в Люберцах, где подключили к аппарату ИВЛ. Напарник футболиста утверждал, что в начале тренировки погода была ясная.

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Публикация от ФК «Знамя Труда» (@fcztofficial)

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