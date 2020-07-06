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В Подмосковье врачи ввели юного вратаря в искусственную кому, после того как в него попала молния на тренировке

, 07:17 [ «Аргументы Недели» ]

В Подмосковье врачи ввели юного вратаря в искусственную кому, после того как в него попала молния на тренировке

Шестнадцатилетнего вратаря ФК "Знамя Труда" из Орехово-Зуево Ивана Заборовского врачи вынуждены были ввести в искусственную кому, после того, как в него попала молния на тренировке.

"Мы вышли на тренировку. Погода была ясной, ничего не предвещало беды. Но произошёл несчастный случай, после которого наш тренер Антон Евгеньевич Басов не растерялся и сделал искусственное дыхание и массаж сердца, тем самым завёл сердце до приезда скорой", - цитирует канал "Life" Ваниного напарника по тренировкам..

После несчастного случая подростка доставили в местную больницу и подключили к аппарату ИВЛ, а спустя несколько часов  перевезли в реанимацию в клинику в Люберцах.

"Иван сейчас находится в больнице, он пришёл в сознание, но врачи ввели его обратно в искусственную кому, чтобы организм стабилизировался, так как ему нужен покой", - сообщили в команде.  Врачи никаких прогнозов давать не готовы. По их словам, мальчик находится в стабильно тяжелом состоянии.

БИ

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