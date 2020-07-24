В Кавказском заповеднике туристов от медведей охраняет электропастух

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24 июля 2020, 21:01 [ «Аргументы Недели» ]

Электропастух. Фото: сайт Кавказского государственного биосферного заповедника.

Электроизгородь установили в Кавказском государственном природном биосферном заповеднике по периметру приюта «Фишт».

Дирекция пошла на этот вынужденный шаг из-за того, что медведи стали подходить к людям, чтобы полакомиться едой из рюкзаков и палаток туристов.

«Велика вероятность столкнуться нос к носу с медведем на одном из самых популярных маршрутов заповедника – «Через горы к морю», в частности на приюте «Фишт». В прошлые годы случаи добывания пищи из палаток и рюкзаков были единичны, в этом году медведи активизировались. Поэтому на приюте по периметру палаточного лагеря установили 700 метров ограждения, так называемого электропастуха», - говорится в сообщении на сайте заповедника.

Электроизгородь безопасна как для гостей заповедника, так и медведей, поскольку провода находятся под напряжением всего в 12 вольт. В течение дня она обесточена и подключается только в темное время суток, когда медведи активизируются. Эффективность электропастух показал в первую же ночь после установки: было зафиксировано пять срабатываний устройства.

В дирекции заповедника говорят, что в случившемся виноваты сами туристы, нарушающие строгие правила утилизации мусора – они оставляют пищевые отходы, а диких животных привлекает более легкий способ добывания еды.