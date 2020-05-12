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12 мая 2020, 10:07 [ «Аргументы Недели. Кубань», Ирина СИЗОВА ]

Кавказский заповедник

Сегодня, 12 мая, Кавказский заповедник отмечает День рождения. Декрет о создании особо-охраняемой природной территории был подписан 96 лет назад. Время установления охранного статуса для территории Кавказского заповедника началось в 1886 году в момент организации Великокняжеской «Кубанской охоты» династии Романовых. Тем не менее, заповедник был организован лишь в 1924 году в связи с варварским истреблением животных, включая зубров. Добиться этого удалось бывшему лесничему Кубанской охоты Христофору Шапошникову. Сейчас популяции зубров на Кавказе ничего не угрожает, на территории ООПТ обитает 1150 особей редких животных.

- Основная задача сегодня - сохраняя природу для будущих поколений, дать возможность туристам увидеть уникальные, нетронутые человеком места, тем самым привлечь к сохранению лесов, озер, животного мира, - пояснил директор Кавказского заповедника Сергей Шевелев.

Сегодня в Кавказском заповеднике действуют 20 маршрутов: 14 летних и 6 зимних. В 2019 году маршруты и объекты ООПТ посетили более 250 тысяч туристов. Территория заповедника составляет 280 гектар и является ядром объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Западный Кавказ». Недавно в состав ООПТ вошли заказник “Приазовский”- уникальный комплекс лиманов, в которых гнездятся почти 200 видов водоплавающих и парк «Южные культуры».

- Приоритетным становится экологическое просвещение туристов. Заповедник одним из первых ввел принцип раздельного сбора мусора, сегодня программа действует на всех крупных кордонах. В этом году сотрудники заповедника будут проводить инструктаж, чтобы призвать туристов отказаться от использования пластиковых пакетов и одноразовой посуды в пользу многоразовой тары. Итогом этой работы должно стать уменьшение антропогенной нагрузки на природу, - рассказали в заповеднике.

В планах заповедника развитие научно-познавательного туризма - походов в сопровождении научного сотрудника. За несколько дней участников ждет полное погружение в тему, будь то орнитологическое направление, либо ботаническое или изучение животного мира. К 100-летнему юбилею заповедника планируется создать макет зубропарка в натуральную величину, который был построен для восстановления популяции зубра в 40-е годы прошлого века. В проекте будет отражено не только одно из самых важных событий природной территории, он также станет еще одним объектом для привлечения туристов.