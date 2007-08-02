Новые штрафы для автомобилистов
№ 31(65) от 02.08.2007 [ «Аргументы Недели » ]
Президент подписал закон «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях», увеличивающий штрафы для автомобилистов. Часть положений вступит в действие с 11 августа 2007 г., часть - с 1 января 2008 года.
|НАРУШЕНИЕ
|КАК БЫЛО
|КАК БУДЕТ
|КОГДА ВСТУПИТ В СИЛУ
Езда по тротуарам
100 руб.
2000 руб.
с 11 августа
2007 года
Езда по обочине
100 руб.
500 руб.
Езда по встречной полосе
300-500 руб. или лишение прав на 2-4 месяца
Лишение прав на 4-6 месяцев
Разворот и левый поворот через встречную полосу, а также выезд на трамвайные пути встречного направления
-
1000-1500 руб.
Разговор по мобильнику
-
300 руб.
Езда без техосмотра
100 руб.
200 руб.
Езда без номеров
2500 руб. или лишение прав
на 1-3 мес.
5000 руб.
Управление автомобилем
100 руб.
500 руб.
с 1 января
2008 года
Езда без прав
700-1000 руб.
2500 руб.
Превышение скорости
предупреждение или 100 руб.
без изменений
Превышение скорости
100-200 руб.
300 руб.
Превышение скорости
200-300 руб.
1000-1500 руб.
Превышение скорости
300-500 руб. либо лишение прав на 2-4 мес.
лишение прав на 4-6 месяцев
Отказ от освидетельствования на опьянение
Лишение прав на 1,5-2 года
без изменений
Проезд на красный сигнал светофора
100 руб.
700 руб.
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