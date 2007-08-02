 Президент подписал закон «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях», увеличивающий штрафы для автомобилистов. Часть положений вступит в действие с 11 августа 2007 г., часть - с 1 января 2008 года.

"> Президент подписал закон «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях», увеличивающий штрафы для автомобилистов. Часть положений вступит в действие с 11 августа 2007 г., часть - с 1 января 2008 года.

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Новые штрафы для автомобилистов

№ 31(65) от 02.08.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Президент подписал закон «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях», увеличивающий штрафы для автомобилистов. Часть положений вступит в действие с 11 августа 2007 г., часть - с 1 января 2008 года.

НАРУШЕНИЕ КАК БЫЛОКАК БУДЕТ КОГДА ВСТУПИТ В СИЛУ

Езда по тротуарам

 

100 руб.

 

2000 руб.

 

с 11 августа

2007 года

Езда по обочине

 

100 руб.

 

500 руб.

 

Езда по встречной полосе

 

300-500 руб. или лишение прав на 2-4 месяца

 

Лишение прав на 4-6 месяцев

 

Разворот и левый поворот через встречную полосу, а также выезд на трамвайные пути встречного направления

-

 

1000-1500 руб.

 

Разговор по мобильнику
без наушников

 

-

 

300 руб.

 

Езда без техосмотра

 

100 руб.

 

200 руб.

 

Езда без номеров

 

2500 руб. или лишение прав

на 1-3 мес.

5000 руб.

 

Управление автомобилем
с непристегнутым ремнем

 

100 руб.

 

500 руб.

 

с 1 января

2008 года

Езда без прав

 

700-1000 руб.

 

2500 руб.

 

Превышение скорости
на 10-20 км/час

 

предупреждение или 100 руб.

 

без изменений

 

Превышение скорости
на 20-40 км/час

 

100-200 руб.

 

300 руб.

 

Превышение скорости
на 40-60 км/час

 

200-300 руб.

 

1000-1500 руб.

 

Превышение скорости
более чем на 60 км/час

 

300-500 руб. либо лишение прав на 2-4 мес.

 

лишение прав на 4-6 месяцев

 

Отказ от освидетельствования на опьянение

 

Лишение прав на 1,5-2 года

 

без изменений

 

Проезд на красный сигнал светофора

100 руб.

 

700 руб.

 

 

 

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