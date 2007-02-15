Ермолай неугомонный

Жениться - заново родиться?

Вот уж кому грех на жизнь жаловаться! И то сказать - семерых дочерей на ноги поставил, в люди вывел дед Пушкарев. От трех жен. А угомону на него по сей день нету: опять жениться собирается... И смех и грех, ей-богу! Дочь Рита, которая уже двух внуков деду родила, вздумала было урезонить отца. Куда, дескать, в твои-то годы - под венец?! Не срамись, батя. Но, как и ожидалось, получила по шее (смолоду был скор на руку Ермолай Пушкарев!) и авторитетное разъяснение: жениться - все равно что заново родиться! Не суйся, не твово ума это дело.

...На фронт 24-летнего Ермолая не взяли. Слишком в свои молодые годы он оказался ценным работником для Кировского (бывшего Путиловского) завода, чтобы за здорово живешь отдавать спеца «золотые руки» в пушечное мясо. На заводе как раз он и познакомился с первой женой, заточницей Любой...

После войны поженились, родили дочку Анюту. Но... Вопреки расхожим кино- и литературным сюжетам о крепкой военной любви скоро разошлись. Ермолай Константиныч об этом вспоминать не любит. Ну не сошлись характерами:

- Не привязанный, а визжишь да лаешь. Разве это житье? Я всегда шебутной был, непоседа, а Люба все равно что сваями в землю вбитая. Как таким вдвоем ужиться?

Непоседливость Ермолая выражалась по-разному. Например, любил он подраться в общественных местах, когда ему казалось, что кто-то из посторонних мужиков «клеит» его «половину». Так что ходить на люди с ним было сущим наказанием.

Будем строиться!

Со второй женой тоже не заладилось. Тут уж, что называется, нашла коса на камень: поселились под одной крышей два бойца - вечный крик, разборки, взаимные обвинения во всех смерт­ных грехах. Пять лет воевали, чтобы понять, что мир в этой семье попросту невозможен. Разошлись с треском. От брака осталась у Пушкарева еще одна дочь.

Настоящее счастье обрел Ермолай с третьей женой, Алевтиной. Ей, женщине меланхоличной и терпеливой, как русская буренка, неугомонность мужа нисколько не мешала спокойно жить. «Пусть скачет, если у него шило между окороками, - отвечала Алевтина на укоры и недоумения подружек. - Напрыгается - все равно мой будет, домой придет». Обоим уже было под сорок, так что и Ермолай стал успокаиваться, и это тоже сыграло немалую роль в их благополучной жизни. Да и девчонки пошли рождаться одна за другой - как-то не до драк и рацпредложений стало.

После рождения третьей дочки Алевтина сказала:

- Слушай, а что ты там говорил про участок? Где это у нас участок? Почему дети летом в городе торчат, а не на природе?

Ермолай вывез жену в деревню Боровки и показал заросший сорняком и колоссальными лопухами надел в 12 соток, много лет назад полученный от завод­ского месткома.

- Будем строиться! - веско заявила Алевтина. - Какое место чудное и пропадает без хозяйского глазу!

Ермолай понял, что нашел новый смысл жизни. По крайней мере, на годы ближайшие.

Руина героической эпохи

Сегодня на участке Пушкаревых - не шикарный, конечно, но добротный двухэтажный дом из бревен. Живет в нем Ермолай Константиныч один: Алевтину схоронил в 95-м, дочери разъехались кто куда, у каждой своя жизнь, семья, детишки. Но каждые выходные к отцу приезжает Рита, самая младшенькая, самая любимая дочурка. С мужем и сыновьями.

Боровки из захолустной деревни давно превратились в престижный коттеджный поселок. Состоятельные соседи улещивают Пушкарева соблазнительными предложениями - продать участок вместе «с этой развальней». Деньги сулят - год от года все круче. Но дед уперся. И завещание написал на Риту с условием, что она продавать «родовое поместье» не станет. Даже после его, отца, смерти.

- Ей-богу, не продам, пап, - искренне обещает дочь. - Как можно, я ж тут выросла! Деньги мне ни к чему, Славка, ты же знаешь, зарабатывает прилично. Так что даже и не думай!

Зять Вячеслав, плотный, весь из себя увесистый мужик, предприниматель, с тестем сдружился. Ермолай Константиныч - дед компанейский, и за словом в карман не полезет, и в праздничек рюмку-другую выпьет за компанию.

- Колоритный у тебя папан, Ритка! Руина героической эпохи! Я в его возрасте на печи буду лежать и на болячки свои многочисленные оттуда жаловаться. А Константиныч - как будто пружину ему в одно место вставили!..

Дед и впрямь неугомонный. Есть, допустим, в хозяйстве пара коз. Как окот - лежит, стонет: ох, в грудь вступило; ой, сердце прихватило; ай, в боку ломота... Вдруг замолкает, вскакивает:

- Я ж Михеевне с колодцем подсобить обещал! - собрался и почесал как ни в чем не бывало. А минуту назад помирал...

За ним, задрав хвост, - Чубак, дочкин подарок. Чтобы хоть какая-то живая душа была в доме с дедом, Рита четыре года назад подарила отцу щенка немецкой овчарки. Такая оглобля вымахала на дедовых харчах да на ласковом обращении - тихий ужас! Но при этом пес абсолютно, до неприличия беззлобный. Чаще деду приходится защищать любимца, а не наоборот. Особенно от молодых лоботрясов, детей богатых обитателей поселка, которые радостно передразнивают кличку собаки:

- О, смотри, Чувак идет!

Пушкарев злобно разъясняет им, что чувак - это кастрированный баран, а у него - Чубак, пес аж из самой Германии! Чем вызывает новые взрывы нездорового веселья у этих оболтусов...

Жених папа Карло

По осени дед с самым таинст­венным видом забрался чего-то в сарай. Суббота прошла, ночь, воскресенье наступило - нет деда. Зять встревожился:

- Рит, сходи, посмотри, чего старый делает? Не ровен час...

Оказалось, дед втихаря от всех прочитал внукову книжку сказок, глубоко задумался... И решил сам смастерить... Буратину! Над этим и пыхтел в сарае.

Вся семья, включая внуков, буквально свалилась со смеху: вот ведь папа Карло доморощенный!

...Пару лет назад непоседу Пушкарева, мучительно искавшего, куда бы себя приспособить, вдруг осенило. Поселок-то у нас - без охраны! А времена нынче, сами знаете, лихие. Отрыл на чердаке древнюю берданку (к такой уже и патронов-то сто лет не выпускают). И стал в любую погоду выходить с Чубаком в ночной дозор, по будним дням (по выходным в поселке и так не спят до утра - гуляют! - в охране не нуждаются). Трудно сказать, деда с добрейшим псом убоялись грабители или коттеджных высоких заборов, но краж за истекший период в поселке зафиксировано не было. Пушкарев, разумеется, относит это достижение исключительно на свой счет.

Михеевна - добрая старушка на седьмом десятке. Вдова уже лет пятнадцать. Она давно запала в душу Пушкареву... Как уж он ее охмурил-соблазнил - непонятно, но дочери сразу после Нового года объявил: женюсь! И ведь можно не сомневаться - женится! Потому что заявление в загс «молодые» уже подали...