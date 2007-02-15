//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Ермолай неугомонный

И в 90 лет жизнь не кончается!

№ 7(41) от 15.02.2007 [«Аргументы Недели », Александр ОРЛОВ ]

Ермолай неугомонный
Коллаж Р. ХАПИЛИНА

Жениться - заново родиться?

Вот уж кому грех на жизнь жаловаться! И то сказать - семерых дочерей на ноги поставил, в люди вывел дед Пушкарев. От трех жен. А угомону на него по сей день нету: опять жениться собирается... И смех и грех, ей-богу! Дочь Рита, которая уже двух внуков деду родила, вздумала было урезонить отца. Куда, дескать, в твои-то годы - под венец?! Не срамись, батя. Но, как и ожидалось, получила по шее (смолоду был скор на руку Ермолай Пушкарев!) и авторитетное разъяснение: жениться - все равно что заново родиться! Не суйся, не твово ума это дело.

...На фронт 24-летнего Ермолая не взяли. Слишком в свои молодые годы он оказался ценным работником для Кировского (бывшего Путиловского) завода, чтобы за здорово живешь отдавать спеца «золотые руки» в пушечное мясо. На заводе как раз он и познакомился с первой женой, заточницей Любой...

После войны поженились, родили дочку Анюту. Но... Вопреки расхожим кино- и литературным сюжетам о крепкой военной любви скоро разошлись. Ермолай Константиныч об этом вспоминать не любит. Ну не сошлись характерами:

- Не привязанный, а визжишь да лаешь. Разве это житье? Я всегда шебутной был, непоседа, а Люба все равно что сваями в землю вбитая. Как таким вдвоем ужиться?

Непоседливость Ермолая выражалась по-разному. Например, любил он подраться в общественных местах, когда ему казалось, что кто-то из посторонних мужиков «клеит» его «половину». Так что ходить на люди с ним было сущим наказанием.

Будем строиться!

Со второй женой тоже не заладилось. Тут уж, что называется, нашла коса на камень: поселились под одной крышей два бойца - вечный крик, разборки, взаимные обвинения во всех смерт­ных грехах. Пять лет воевали, чтобы понять, что мир в этой семье попросту невозможен. Разошлись с треском. От брака осталась у Пушкарева еще одна дочь.

Настоящее счастье обрел Ермолай с третьей женой, Алевтиной. Ей, женщине меланхоличной и терпеливой, как русская буренка, неугомонность мужа нисколько не мешала спокойно жить. «Пусть скачет, если у него шило между окороками, - отвечала Алевтина на укоры и недоумения подружек. - Напрыгается - все равно мой будет, домой придет». Обоим уже было под сорок, так что и Ермолай стал успокаиваться, и это тоже сыграло немалую роль в их благополучной жизни. Да и девчонки пошли рождаться одна за другой - как-то не до драк и рацпредложений стало.

После рождения третьей дочки Алевтина сказала:

- Слушай, а что ты там говорил про участок? Где это у нас участок? Почему дети летом в городе торчат, а не на природе?

Ермолай вывез жену в деревню Боровки и показал заросший сорняком и колоссальными лопухами надел в 12 соток, много лет назад полученный от завод­ского месткома.

- Будем строиться! - веско заявила Алевтина. - Какое место чудное и пропадает без хозяйского глазу!

Ермолай понял, что нашел новый смысл жизни. По крайней мере, на годы ближайшие.

Руина героической эпохи

Сегодня на участке Пушкаревых - не шикарный, конечно, но добротный двухэтажный дом из бревен. Живет в нем Ермолай Константиныч один: Алевтину схоронил в 95-м, дочери разъехались кто куда, у каждой своя жизнь, семья, детишки. Но каждые выходные к отцу приезжает Рита, самая младшенькая, самая любимая дочурка. С мужем и сыновьями.

Боровки из захолустной деревни давно превратились в престижный коттеджный поселок. Состоятельные соседи улещивают Пушкарева соблазнительными предложениями - продать участок вместе «с этой развальней». Деньги сулят - год от года все круче. Но дед уперся. И завещание написал на Риту с условием, что она продавать «родовое поместье» не станет. Даже после его, отца, смерти.

- Ей-богу, не продам, пап, - искренне обещает дочь. - Как можно, я ж тут выросла! Деньги мне ни к чему, Славка, ты же знаешь, зарабатывает прилично. Так что даже и не думай!

Зять Вячеслав, плотный, весь из себя увесистый мужик, предприниматель, с тестем сдружился. Ермолай Константиныч - дед компанейский, и за словом в карман не полезет, и в праздничек рюмку-другую выпьет за компанию.

- Колоритный у тебя папан, Ритка! Руина героической эпохи! Я в его возрасте на печи буду лежать и на болячки свои многочисленные оттуда жаловаться. А Константиныч - как будто пружину ему в одно место вставили!..

Дед и впрямь неугомонный. Есть, допустим, в хозяйстве пара коз. Как окот - лежит, стонет: ох, в грудь вступило; ой, сердце прихватило; ай, в боку ломота... Вдруг замолкает, вскакивает:

- Я ж Михеевне с колодцем подсобить обещал! - собрался и почесал как ни в чем не бывало. А минуту назад помирал...

За ним, задрав хвост, - Чубак, дочкин подарок. Чтобы хоть какая-то живая душа была в доме с дедом, Рита четыре года назад подарила отцу щенка немецкой овчарки. Такая оглобля вымахала на дедовых харчах да на ласковом обращении - тихий ужас! Но при этом пес абсолютно, до неприличия беззлобный. Чаще деду приходится защищать любимца, а не наоборот. Особенно от молодых лоботрясов, детей богатых обитателей поселка, которые радостно передразнивают кличку собаки:

- О, смотри, Чувак идет!

Пушкарев злобно разъясняет им, что чувак - это кастрированный баран, а у него - Чубак, пес аж из самой Германии! Чем вызывает новые взрывы нездорового веселья у этих оболтусов...

Жених папа Карло

По осени дед с самым таинст­венным видом забрался чего-то в сарай. Суббота прошла, ночь, воскресенье наступило - нет деда. Зять встревожился:

- Рит, сходи, посмотри, чего старый делает? Не ровен час...

Оказалось, дед втихаря от всех прочитал внукову книжку сказок, глубоко задумался... И решил сам смастерить... Буратину! Над этим и пыхтел в сарае.

Вся семья, включая внуков, буквально свалилась со смеху: вот ведь папа Карло доморощенный!

...Пару лет назад непоседу Пушкарева, мучительно искавшего, куда бы себя приспособить, вдруг осенило. Поселок-то у нас - без охраны! А времена нынче, сами знаете, лихие. Отрыл на чердаке древнюю берданку (к такой уже и патронов-то сто лет не выпускают). И стал в любую погоду выходить с Чубаком в ночной дозор, по будним дням (по выходным в поселке и так не спят до утра - гуляют! - в охране не нуждаются). Трудно сказать, деда с добрейшим псом убоялись грабители или коттеджных высоких заборов, но краж за истекший период в поселке зафиксировано не было. Пушкарев, разумеется, относит это достижение исключительно на свой счет.

Михеевна - добрая старушка на седьмом десятке. Вдова уже лет пятнадцать. Она давно запала в душу Пушкареву... Как уж он ее охмурил-соблазнил - непонятно, но дочери сразу после Нового года объявил: женюсь! И ведь можно не сомневаться - женится! Потому что заявление в загс «молодые» уже подали...

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

«Либеральным СМИ не давали установку говорить о героизме наших летчиков»

«Либеральным СМИ не давали установку говорить о героизме наших летчиков»

Многие СМИ сравнивают приземление А321 в Подмосковье с аварийной посадкой A320 в 2009 году, которую назвали «Чудом на Гудзоне». О том, почему либеральные СМИ не говорят о превосходстве нашей лётной школы, размышляет Франц КЛИНЦЕВИЧ.

//В мире

В Совфеде заявили о заинтересованности России в единстве Украины

В Совфеде заявили о заинтересованности России в единстве Украины

Член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич днем в воскресенье, 18 августа, сообщил, что Россия абсолютно не боится сильной и единой Украины, а наоборот – заинтересована в этом.

//В мире

Шойгу: Россия сохраняет готовность к диалогу с США по ракетам средней и меньшей дальности

Шойгу: Россия сохраняет готовность к диалогу с США по ракетам средней и меньшей дальности

Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу сегодня заявил, что Россия сохраняет готовность к диалогу с США по ракетам средней и меньшей дальности. "Мы по-прежнему оставляем дверь открытой".

//новости партнеров

//Политика

Политолог объяснил потерю интереса россиян к парламентским выборам

Политолог объяснил потерю интереса россиян к парламентским выборам

Ранее социологи зафиксировали падение интереса россиян к выборам в Госдуме. Согласно проведенному опросу, 41 процент граждан либо не собираются голосовать на думских выборах в 2021 году, либо не знают, кого на них поддержать.

//Наука

Япония вместо США начнет поставлять углеволокно в Россию для телескопа "Спектр-М"

Япония вместо США начнет поставлять углеволокно в Россию для телескопа "Спектр-М"

Япония вместо США начнет поставлять углеволокно в Россию для телескопа "Спектр-М". Углеволокно для астрофизической космической обсерватории "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") ранее поставляла британская компания.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Мнение

Мнение: кто главный претендент на пост мэра Риги?

Мнение: кто главный претендент на пост мэра Риги?

Рига ждет нового мэра. И этот вопрос решится в понедельник. Кто же главный претендент на пост мэра Риги? Будут перевыборы или нет? Вот в чем вопрос! Или же Рига наконец обретет «своего хозяина»?

//Здоровье

Медики считают, что активные интимные отношения и любимая работа могут продлить жизнь

Медики считают, что активные интимные отношения и любимая работа могут продлить жизнь

Медики назвали несколько факторов, способных продлить долголетие человека. На первом месте - активная интимная жизнь и любимая работа. Регулярный секс стимулирует иммунную систему.

//Шоу-бизнес

Кристина Асмус за время отпуска поправилась на 5 кг и опубликовала фото в шортах

Кристина Асмус за время отпуска поправилась на 5 кг и опубликовала фото в шортах

АктрисаКристина Асмус опубликовала фотоотчет после отпуска на Мальдивах. По признанию артистки, на море она предпочитает загорать, а не плавать. "Впервые капитально сгорела, очень сильно порезалась о коралл"

//Общество

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

Вот и пришло время низвергнуться в 3-й круг «Русского ада» Андрея Караулова, где мерцают тени Юрия Чурбанова, последнего мужа дочери генсека Брежнева Галины, где блеск бриллиантов свёл в преисподнюю самоубийц – министра МВД СССР Щёлокова и его жену Светлану, и где дальние родственники свели в могилу Элину Быстрицкую

//Новости партнеров

//Общество

Минздрав России выдвинул идею проверять работников компаний на алкоголь

Минздрав России выдвинул идею проверять работников компаний на алкоголь

Министерство здравоохранения РФ предложило работодателям проверять своих сотрудников на употребление алкоголя для снижения количества несчастных случаев на производстве. .

//Здоровье

Ученые сообщили о вреде от употребления в пищу семян льна

Ученые сообщили о вреде от употребления в пищу семян льна

Ученые из Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов недавно провели масштабное исследование и выяснили, что употребление в пищу семян льна может быть очень опасным для человека.

//Новости СМИ2

//Общество

Источник сообщил, что с родственниками в Ульяновской области расправился 16-летний подросток

Источник сообщил, что с родственниками в Ульяновской области расправился 16-летний подросток

В убийстве пятерых родственников подозревается 16-летний юноша. Тела троих взрослых и двоих детей обнаружены в селе Патрикеево в частном доме. Подросток убил свою маму, бабушку, дедушку и четырехлетних брата и сестру.

//Спорт

Жена Александра Овечкина впервые показала лицо сына

Жена Александра Овечкина впервые показала лицо сына

Супруга всемирно известного российского хоккеиста Александра Овечкина впервые показала поклонникам лицо сына Сергея. В воскресенье, 18 августа, первенец супругов празднует свой первый день рождения.

//Общество

Четыре признака, по которым можно определить мужчину - маменькиного сынка

Четыре признака, по которым можно определить мужчину - маменькиного сынка

Девушки хотят выйти замуж за достойного молодого человека, без вредных привычек, хорошо воспитанного, не являющегося маменькиным сынком. Как же заметить, что парень до самой женитьбы подчиняется маме.

//Происшествия

Тела шести человек нашли в частном доме под Ульяновском

Тела шести человек нашли в частном доме под Ульяновском

В одном из частных домов в селе Патрикеево в Ульяновской области в воскресенье, 18 августа, нашли тела шести человек. Прокуратура приступила к проверке по факту обнаружения убитых граждан.

//В мире

НАТО осуждает теракт на свадьбе в Кабуле

НАТО осуждает теракт на свадьбе в Кабуле

В Североатлантическом альянсе осудили террористический акт, который был совершен во время празднования свадьбы в Кабуле. Страшное происшествие случилось вечером в минувшую субботу, 17 августа.

//Шоу-бизнес

Валерия призналась, что ее старший сын женился

Валерия призналась, что ее старший сын женился

Знаменитая российская певица Валерия призналась, что ее старший сын Артемий женился. Молодой человек скрывал свой роман и рассказал о бракосочетании матери и отчиму всего за день до торжества.

//Новости партнеров

//Общество

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как не заразиться педикулезом

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как не заразиться педикулезом

Специалисты Роспотребнадзора перед началом учебного года рассказали, что следует предпринять, чтобы не заразиться педикулезом – заболеванием, которое вызывает паразитирование вшей на теле человека.

//Происшествия

На юго-западе Москвы машина МВД столкнулась с легковушкой

На юго-западе Москвы машина МВД столкнулась с легковушкой

Утром в воскресенье, 18 августа, стало известно, что автомобиль МВД столкнулся с легковушкой на юго-западе Москвы. Соответствующую информацию ранее сегодня предоставили в экстренных службах столицы.

//Шоу-бизнес

Григорий Лепс показал длинноногую жену на отдыхе

Григорий Лепс показал длинноногую жену на отдыхе

Григорий Лепс с супругой Анной и их тремя детьми проводят отпуск в Италии. Артист побаловал своих поклонников семейными фото. Супруга певцамсохранила прекрасную фигуру после рождения троих детей.

//Шоу-бизнес

В сети появилось новое фото 55-летней Натальи Ветлицкой

В сети появилось новое фото 55-летней Натальи Ветлицкой

В сети появилась новая фотография известной российской певицы Натальи Ветлицкой. Поклонникам было интересно узнать, как сейчас выглядит 55-летняя артистка, которая давно "не мелькает" на экранах.

//В мире

Ученые подсчитали количество львов в Африке

Ученые подсчитали количество львов в Африке

Ученые из британского исследовательского отдела по охране дикой природы Оксфордского университета подсчитали количество львов, которые в настоящий момент живут в Африке в естественных условиях.

//В мире

Жена Макрона получила травму во время отпуска

Жена Макрона получила травму во время отпуска

Супруга президента Франции Брижит Макрон получила травму во время отпуска. Согласно последней информации осведомленных источников, 66-летняя женщина повредила правую руку, когда спускалась с лодки.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Российская власть замахнулась уже на право на жизнь
2

Поклонники заметили, что Юлия Волкова стала очень похожа на Ирину Понаровскую
3

Водители на Киевском шоссе остановили машину с привязанным алабаем
4

Роман Бабаян раскрыл причину перехода с ТВЦ на НТВ
5

Внешность мамы Полины Гагариной привела в восторг пользователей сети

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры