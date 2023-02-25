От пожара в Московском районе Петербурга пострадало три автомобиля

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Фото: canva.com

Спасатели смогли ликвидировать возгорание меньше чем за 20 минут.

Ночью, 25 февраля, на проспекте Космонавтов в Московском районе Санкт-Петербурга начался пожар, о котором сообщили в дежурную часть МЧС, передает Neva.today со ссылкой на ГУ МЧС.

Прибывшими специалистами обнаружено, что возникший огонь охватил три автомобиля, среди которых две иномарки – Lexus и Peugeot, а также отечественная Lada. Больше всех пострадала машина премиального бренда. У нее выгорели салон и моторный отсек.

Ликвидацией возгорания занимались 10 спасателей при помощи двух единиц специальной техники. С момента поступления информации диспетчеру и до полного тушения пожара прошло 17 минут. О пострадавших не сообщается.