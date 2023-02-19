Почти каждая вторая компания в Петербурге дарит сотрудникам подарки к 23 февраля и 8 марта

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество 13+

19 февраля 2023, 14:55 Елена Соколова

Фото: Canva

Премии ко Дню защитника Отечества выдают 12% работодателей, а к Международному женскому дню — 17%.

Денежные премии к празднику 23 февраля сотрудникам выдаёт каждая восьмая петербургская компания. К 8 марта вознаграждения выдают на 5% больше компаний — 17% от числа опрошенных работодателей. Об этом рассказали аналитики сервиса по поиску работы.

Подарки своим работникам выдаёт почти каждое второе предприятие — 43% вручают презент ко Дню защитника Отечества, а 46% не пропускают Международный женский день.

Чаще всего подарками отмечают обычных сотрудников (около 41% опрошенных), каждый четвертый работодатель что-то вручает руководителям подразделений. Подарок партнёрам по бизнесу и клиентам готовит примерно каждый десятый работодетель.

Корпоративы по случаю этих праздников устраивает только каждая пятая компания.