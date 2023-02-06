Глава Евросовета Мишель пригласил Зеленского на саммит ЕС 9-10 февраля в Брюссель

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6 февраля 2023, 23:03 Источник: РИА Новости

фото: President Of Ukraine Office/Keystone Press Agency

Владимир Зеленский приглашен на саммит Европейского союза в Брюсселе. Об этом стало известно в понедельник, 6 февраля.

Официальный представитель главы Европейского совета Шарля Мишеля написал в Твиттере пост со следующим содержанием.

«Президент Евросовета пригласил президента Зеленского лично принять участие в будущем саммите ЕС», — указано в публикации.

Также отмечено, что подробности визита украинского президента не будут обнародованы, так как это может нарушить безопасность Зеленского.

Известно, что февральский саммит Евросоюза будет посвящен экономическим проблемам и путям их решения. По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, главы стран-членов обязаны обсудить защиту своей промышленности. Для Союза важно, чтобы ЕС оставался местом для инвестиций.