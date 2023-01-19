Еще пять районов Петербурга перешли на уборку территорий хозяйственным способом

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19 января 2023, 19:05

Источник: Canva

Хозяйственную уборку территорий в совокупности уже практикуют в 14 районах города.

Ещё в пяти районах Санкт-Петербурга задействуют хозяйственный способ уборки придомовых территорий. Об этом сообщают СМИ.

Переход на новую систему уборки хозяйственным способом начался ещё в 2022 году. С учетом последних данных, данный способ практикуют уже в 14 районах города. Как отметил вице-губернатор Санкт‑Петербурга Анатолий Повелий, одной из главных целей нововведения является сделать сделать профессию дворника более уважаемой.

«Сейчас набор персонала вступил в активную фазу. Районные жилищные агентства принимают работников в штат. В каждом районе создан резерв служебного жилья, которое предоставляется тем сотрудникам, кому это необходимо», — сообщил Повелий.

На сегодняшний день власти города уже закупили новую технику, а также проработали механизмы повышения зарплаты дворникам и механизаторам. Напомним, что специалистам ручного труда пообещали поощерения в размере от 40 тысяч рублей в месяц, а механизаторам — от 70 тысяч рублей.