Еще пять районов Петербурга перешли на уборку территорий хозяйственным способом

Хозяйственную уборку территорий в совокупности уже практикуют в 14 районах города.
Ещё в пяти районах Санкт-Петербурга задействуют хозяйственный способ уборки придомовых территорий. Об этом сообщают СМИ.
Переход на новую систему уборки хозяйственным способом начался ещё в 2022 году. С учетом последних данных, данный способ практикуют уже в 14 районах города. Как отметил вице-губернатор Санкт‑Петербурга Анатолий Повелий, одной из главных целей нововведения является сделать сделать профессию дворника более уважаемой.
«Сейчас набор персонала вступил в активную фазу. Районные жилищные агентства принимают работников в штат. В каждом районе создан резерв служебного жилья, которое предоставляется тем сотрудникам, кому это необходимо», — сообщил Повелий.
На сегодняшний день власти города уже закупили новую технику, а также проработали механизмы повышения зарплаты дворникам и механизаторам. Напомним, что специалистам ручного труда пообещали поощерения в размере от 40 тысяч рублей в месяц, а механизаторам — от 70 тысяч рублей.