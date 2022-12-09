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Пригожин объяснил свое отсутствие и бойцов ЧВК «Вагнер» на мероприятии ко Дню Героев Отечества

, 11:28

Пригожин объяснил свое отсутствие и бойцов ЧВК «Вагнер» на мероприятии ко Дню Героев Отечества

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал свое отсутствие на мероприятии, посвященном Дню Героев Отечества.

Журналисты поинтересовались, почему основатель ЧВК «Вагнер», имеющий три звезды Героя: Российской Федерации, ЛНР и ДНР, не смог посетить Кремль, где отмечали памятную дату.

По словам Пригожина, в этот день он работал.

 «Нет. Я и мои парни работаем», — сказал Пригожин, слова которого приводит пресс-служба компании «Конкорд».

Президент России Владимир Путин ранее вручил обладателям звания Героя России медали «Золотая звезда». Торжественная церемония была приурочена ко Дню Героев Отечества и состоялась в Кремлевском дворце.

Глава государства выразил благодарность лауреатам за службу Отечеству и объединяющим Россию верность идеалам.

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