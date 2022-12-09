Пригожин объяснил свое отсутствие и бойцов ЧВК «Вагнер» на мероприятии ко Дню Героев Отечества

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9 декабря 2022, 11:28

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал свое отсутствие на мероприятии, посвященном Дню Героев Отечества.

Журналисты поинтересовались, почему основатель ЧВК «Вагнер», имеющий три звезды Героя: Российской Федерации, ЛНР и ДНР, не смог посетить Кремль, где отмечали памятную дату.

По словам Пригожина, в этот день он работал.

«Нет. Я и мои парни работаем», — сказал Пригожин, слова которого приводит пресс-служба компании «Конкорд».

Президент России Владимир Путин ранее вручил обладателям звания Героя России медали «Золотая звезда». Торжественная церемония была приурочена ко Дню Героев Отечества и состоялась в Кремлевском дворце.

Глава государства выразил благодарность лауреатам за службу Отечеству и объединяющим Россию верность идеалам.