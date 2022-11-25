Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Общество 13+

Среди участниц встречи с Путиным - жительница Рязани, единственный сын которой Семен Суховский погиб в марте в Буче

, 18:30 Источник: m.62info.ru

Среди участниц встречи с Путиным - жительница Рязани, единственный сын которой Семен Суховский погиб в марте в Буче
Семен Суховский, фото из открытых источников

Среди участниц встречи Владимира Путина с матерями, сыновья которых стали участниками специальной военной операции - жительница Рязани Галия Суховская, единственной сын которой Семен Суховский погиб в марте в Буче.

У Семена Суховского остались жена и дочь. Мужчину наградили орденом Мужества посмертно.

25 ноября президент России Владимир Путин в своей подмосковной резиденции провел встречу с 17 женщинами из разных регионов страны - матерями военнослужащих, которые участвуют в спецоперации.

Галия Суховская - налоговый инспектор из Рязани. Отец Семена был военным. 

Семен окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии Маргелова.
Гвардии старший лейтенант с 24 февраля принимал участие в боях на территории Украины. В ходе одного из боев БТР-Д была подбита выстрелом из танка ВСУ. Суховской получил смертельные ранения.
Похоронен на аллее Славы Новогражданского кладбища в городе Рязани.

Владимир Путин назвал всех участников специальной военной операции настоящими героями

Политолог Сергей Марков объяснил, как происходит общение президента РФ с рядовыми участниками спецоперации.

Президент Российской Федерации призвал женщин не верить информации о СВО из Интернета.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Реклама

20 идей

Общество

Политика