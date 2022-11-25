В Виннице улицу Льва Толстого переименовали в улицу Бандеры

В Виннице улицу, названную в честь русского писателя Льва Толстого переименовали в улицу Степана Бандеры. Об этом сообщила пресс-служба Винницкого городского совета в сообщении на сайте.
В сообщении на сайте говорится, что представители совета по вопросам истории и культурного наследия города Винница ранее поддержали предложение о переименовании улицы Льва Толстого, а депутаты городского совета приняли такое решение сегодня.
Были переименованы улицы и переулки, названные в честь Юрия Гагарина, Александра Пушкина, Ивана Мичурина, Николая Ватутина и Ивана Черняховского.
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