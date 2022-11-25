Политолог Марков объяснил, каким образом Путин лично связывался с рядовыми участниками спецоперации

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25 ноября 2022, 17:36 Источник: Telegram

Президент РФ Владимир Путин, фото с сайта Кремля.

Российский политолог Сергей Марков объяснил, как происходит общение президента РФ Владимира Путина с рядовыми участниками спецоперации. Организацию таких звонков он описал в своем телеграм-канале.

Во время встречи с матерями участников СВО в пятницу Путин признался, что несколько раз общался по телефону с солдатами, находящимися на передовой. Марков считает, что технически эти звонки происходили так: мать военнослужащего набирала своего сына и передавала трубку президенту.

«У тысяч работников администрации президента есть простые знакомые, у которых сыновья или мужья ушли на фронт. И так звонок организовывается очень легко», - написал Марков.

Он также подчеркнул, что для Путина очень важно получать информацию «прямо с фронта, без искажений».