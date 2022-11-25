Президент России Путин заявил, что он разделяет боль матерей, потерявших сыновей в боевых действиях

Президент Российской Федерации Владимир Путин лично встретился с матерями участников специальной операции, которую Москва проводит с 24 февраля. Об этом информирует РИА Новости.
«Путин лично встретился с матерями участников спецоперации: для вас, чьи сыновья находятся в зоне боевых действий, День матери связан с чувством тревоги и заботы», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.
Глава государства заявил, что он разделяет боль матерей, которые потеряли своих сыновей в боевых действиях.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин 25 ноября проведет оперативное совещание с постоянными членами российского Совета безопасности.