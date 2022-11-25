Песков: президент Путин 25 ноября проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России

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25 ноября 2022, 13:20

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин в пятницу, 25 ноября, проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны. Об этом, как передает ТАСС, проинформировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Путин 25 ноября проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ», — процитирован Песков в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, спикер Кремля указал на то, что в ходе встречи главы государства с матерями российских военнослужащих ожидается свободная беседа без повестки дня.