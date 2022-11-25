Владимир Путин назвал всех участников российской спецоперации настоящими героями

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25 ноября 2022, 15:40

Президент России Владимир Путин, Mikhail Metzel/Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент России Владимир Путин назвал всех участников специальной военной операции (СВО), которую Москва проводит с 24 февраля, настоящими героями. Об этом информирует Telegram-канал «RT на русском».

«Участники СВО — все герои по-настоящему, никто, кроме них, не знает, что это за труд и насколько это сопряжено с опасностью, заявил Путин», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Власти РФ будут делать все, чтобы матери погибших военнослужащих не чувствовали себя забытыми, также сказал глава государства.

Как сообщалось ранее в пятницу, Владимир Путин отметил, что он разделяет боль матерей, которые потеряли своих сыновей в боевых действиях.