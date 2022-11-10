«Подумаешь, Катя умерла!»: племянница Людмилы Зыкиной провела последние годы в нищете, хотя ей достались серьги певицы за 89 млн

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10 ноября 2022, 13:11

Легендарная певица Людмила Зыкина. Фото: GlobalLook

На днях не стало племянницы Людмилы Зыкиной. Обстоятельства её смерти выглядят весьма странно. Екатерина Зыкина была тяжело больна и жила крайне бедно. Удивляет, что при этом 3 года назад женщине удалость через суд стать обладательницей серег знаменитой певицы, цена которых составляет 89 миллионов рублей.



Окружение певицы упорно не дает каких-либо сведений о причине ухода племянницы Людмилы Зыкиной. Одна из подруг усопшей была весьма немногословна: «Подумаешь, Катя умерла!».



Екатерина Зыкина была жительницей дома на 2 хозяина в Пензенской области. Она была безработной и всю свою жизнь отдавала 12-летнему сыну. Женщина владела однокомнатной квартирой в Москве, которую сдавала. Это и служило её единственным источником дохода.



Вот как прокомментировала новость о смерти племянницы Зыкиной близкая подруга знаменитой певицы Елена Лосева: «Я сама в шоке от этого известия. Я ведь её со дня рождения знала. Но в её родне - люди больные, и у нее 3 заболевания было».



Екатерина Зыкина привлекла к себе внимание сразу после ухода своей легендарной тети в 2009 году. Тогда она пожаловалась в эфире одного из центральных каналов на то, что её родной брат Сергей не желает делиться с ней наследством от Людмилы Зыкиной. Племянница певицы сообщила, что брат исчез сразу после того, как она случайно оформила на него генеральную доверенность.



Таким образом, после кончины Зыкиной, Екатерина стала обладательницей лишь серег с алмазами за 89 миллионов рублей. Эти драгоценности считаются уникальными. Родственники Людмилы Зыкиной утверждали, что серьги когда-то были собственностью Марии Федоровны, жены императора Александра III.



У Людмилы Зыкиной было 3 племянника. Кроме Екатерины и Сергея это еще и Георгий. Вместе они стали обладателями наследства суммой в 270 миллионов рублей от знаменитой певицы. Соседи Людмилы Зыкиной утверждают, что всем мог завладеть старший брат Сергей. Они считают, что мужчина иногда делился со своим братом Георгием (подарил ему отечественный автомобиль), но Екатерину, всё же, обманул.



Вот что еще до смерти Екатерины Зыкиной говорила её подруга: «Старший племянник сразу прибрал к рукам все имущество народной артистки. И пока его брат и сестра считали копейки, он налево и направо транжирил миллионы - жил в роскошных гостиницах, нанял себе личного водителя с иномаркой, а бриллианты певицы всегда носил с собой».



Сегодня хорошо известна страсть знаменитой певицы к украшениям. Людмила Георгиевна была обладательницей исключительной коллекции украшений, которую всегда держала при себе. Она брала её с собой на гастроли в саквояже. Артистка обращалась к ювелирам с просьбой оценки некоторых её драгоценностей. Есть данные о том, что стоимость этих украшений составляла тогда более 160 млн рублей.