Несколько драгоценностей народной артистки СССР Людмилы Зыкиной проданы на аукционе

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22 декабря 2019, 19:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Людмила Зыкина, фото: Lev Sherstennikov, globallookpress.com

В Москве на аукционе продана несколько драгоценностей народной артистки СССР Людмилы Зыкиной. Между тремя наследниками легенларной артистки было заключено соглашение о реализации наследуемого ими совместного имущества.

Спустя три года после смерти Зыкиной несколько украшений были выставлены на торги одного из российских аукционных домов. Но результаты аннулировали по жалобе появившихся новых наследников - родственников.

И вот в пресс-службе аукционного дома "12-й стул" сообщили, что за 2,3 миллиона рублей проданы серьги Зыкиной, которые она называла "Мои серьги"; за 1,2 миллиона рублей продано колье, по семейному преданию подаренное Гейдаром Алиевым.

С молотка ушла перьевая ручка Cartier, подаренная певице, по легенде, Ким Ир Сеном.

Вторая часть ювелирной коллекции будет выставлена на аукцион в 2020 году. Часть полученных от аукционов средств будет направлена на увековечивание памяти Людмилы Зыкиной.