Все новости >>

Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Несколько драгоценностей народной артистки СССР Людмилы Зыкиной проданы на аукционе

, 19:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Несколько драгоценностей народной артистки СССР Людмилы Зыкиной проданы на аукционе
Людмила Зыкина, фото: Lev Sherstennikov, globallookpress.com

В Москве на аукционе продана несколько драгоценностей народной артистки СССР Людмилы Зыкиной.  Между тремя наследниками легенларной артистки было заключено соглашение о реализации наследуемого ими совместного имущества.

Спустя три года после смерти Зыкиной несколько украшений были выставлены на торги одного из российских аукционных домов. Но результаты аннулировали по жалобе появившихся новых наследников - родственников.

И вот в пресс-службе аукционного дома "12-й стул" сообщили, что за 2,3 миллиона рублей проданы серьги Зыкиной, которые она называла "Мои серьги"; за 1,2 миллиона рублей продано колье, по семейному преданию подаренное Гейдаром Алиевым.
С молотка ушла перьевая ручка Cartier, подаренная певице, по легенде, Ким Ир Сеном.

Вторая часть ювелирной коллекции будет выставлена на аукцион в 2020 году. Часть полученных от аукционов средств будет направлена на увековечивание памяти Людмилы Зыкиной.

ИЧ

//картина дня

Президент США задержал предоставление военной помощи Украине спустя час после телефонного разговора с украинским лидером. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Президент США задержал предоставление военной помощи Украине спустя час после телефонного разговора с украинским лидером…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Актриса, многодетная мама Екатерина Климова в платье на бретелях покорила пользвателей сети - мужчин естественной красотой. В платье на бретелях видна красивая грудь…

//новости ан

//новости ан

В США стрельба произошла в частном доме в районе Энглвуд города Чикаго. В полиции Чикаго сообщили, что ранения плучили 13 человек, четверо из которых находятся…

//новости ан

//новости ан

На этой неделе состоялся первый Глобальный форум по вопросам беженцам в Женеве, в котором участвовали 3000 представителей стран ООН, НПО и частного бизнеса. Его цель…

//новости ан

Вот такие «учения» проводятся силовики на школьниках 9 класса Новотроицкой Школы Тукаевского района Татарстана. Задача бойцов была научиться действовать при массовых…

//новости ан

Любовь Успенская давно снискала себе славу сумасбродки. Многие считают, что она на старости лет помешалась на своей сексуальной привлекательности и всеми силами старается…