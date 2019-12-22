Несколько драгоценностей народной артистки СССР Людмилы Зыкиной проданы на аукционе

В Москве на аукционе продана несколько драгоценностей народной артистки СССР Людмилы Зыкиной. Между тремя наследниками легенларной артистки было заключено соглашение о реализации наследуемого ими совместного имущества.
Спустя три года после смерти Зыкиной несколько украшений были выставлены на торги одного из российских аукционных домов. Но результаты аннулировали по жалобе появившихся новых наследников - родственников.
И вот в пресс-службе аукционного дома "12-й стул" сообщили, что за 2,3 миллиона рублей проданы серьги Зыкиной, которые она называла "Мои серьги"; за 1,2 миллиона рублей продано колье, по семейному преданию подаренное Гейдаром Алиевым.
С молотка ушла перьевая ручка Cartier, подаренная певице, по легенде, Ким Ир Сеном.
Вторая часть ювелирной коллекции будет выставлена на аукцион в 2020 году. Часть полученных от аукционов средств будет направлена на увековечивание памяти Людмилы Зыкиной.