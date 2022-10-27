Захарова о гражданстве Израиля у Собчак: «Представить не могла, что разоблачителька и борциня с лицемерием настолько лицемерна»

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27 октября 2022, 15:23 Источник: Мария Захарова

Мария Захарова, фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель российского МИД Мария Владимировна Захарова оригинально высказалась по поводу информации главы Департамента госбезопасности Литвы Дарюса Яунишкиса о том, что российская журналистка Ксения Собчак въехала в прибалтийскую страну по израильскому паспорту.

Захарова назвала Ксению Анатольевну лицемерной разоблачителькой и борциней с лицемерием.

После того, как в Москве по подозрению о вымогательстве у главы "Ростеха" Сергея Чемезова был задержан коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов, появились сообщения, что журналистка покинула Россию, уехала в Беларусь, а из Белоруссии переехала в Литву.

Её приезд в Литву подтвердил в эфире Žiniai Radio глава Департамента госбезопасности страны Дарюс Яунишкис. Он сказал, что Собчак гражданке Израиля с израильским паспортом не нужна виза, и она может приехать и остаться здесь на 90 дней. Он также отметил, что у Вильнюса нет данных о том, что Ксения может представлять угрозу безопасности Литвы.

Захарова отметила, что "представить не могла, что "разоблачителька и борциня с лицемерием настолько лицемерна".

"Полгода высмеивала тех, кто задавал простой вопрос: есть ли паспорт или вид на жительство другой страны? И вот ДГБ Литвы за неё ответил - гражданство Израиля", - написала дипломат в своём Telegram-канале и опубликовала видео, как Ксения Анатольевна рассказывает о своей жизни в Подмосковье.

Политолог Сергей Марков предположил, что обыски у Ксении Собчак связаны с тем, что журналистка, возможно, сдала важную информацию о президенте РФ Владимире Путине западным спецслужбам.

Ранее Собчак говорила, что никакие законы она не нарушала.